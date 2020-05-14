“Virüs bağışa engel olmamalı”

Korona virüsünün bulaşma riskinden dolayı kan bağışlarında ciddi azalmalar yaşanıyor. Virüsün kan ile bulaşmadığı yönünde açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz, insanları kan vermeye davet ediyor

Türkiye’de her yıl 2 milyona yakın kan ihtiyacı olduğu söyleniyor. Ülkemizin, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında güvenli kan ihtiyacının karşılanması sorumluluğunu ise Türk Kızılay’ı üstleniyor. Bu sebeple her yıl 6-13 Mayıs tarihleri arasında, kan bağışı ve güvenli kan temini konularının önemine vurgu yapmak amacıyla çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Bu şekilde kan bağışçı (donör) sayısının artması amaçlanıyor. Peki yaşadığımız korona virüsü döneminde kan bağışlarında neler yaşanıyor? Bağışlar sırasında ne tür önlemler alınıyor? Yeni dönemde kan bağışlarının tüm ayrıntılarını Türk Kızılay’ı Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz ile konuştuk.

“KANLA DEĞİL TEMAS İLE BULAŞIR”

Korona virüsünün kan yoluyla bulaşmayacağını söyleyen Habip Kiraz, “Korona virüsünün ortaya çıkmasıyla herkes bir panik havasına girdi. İnsanlarımız korona virüsünün bulaşma riskinin kanla da olabileceğini düşünüyor. Aslında bu yanlış bir bilgi. Genel başkanımız Kerem Kınık ve bilim kurulu üyeleri, bulaşmanın kan ile mümkün olmadığı noktasında uyarılarda bulunuyor. Korona virüste asıl dikkat edilmesi gereken temel hususlar sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen kurallarıdır. Geldiğimiz bugünkü noktada özellikle 15- 20 gün önce kan seviyelerimizde bir düşüş yaşanıyordu. Ancak şu anda insanlar yavaş yavaş kan bağışlarına başlayarak bu seviyeyi yükseltmeye başladı. Zaten biz de çalışmalarımızda, Kadıköy çevresinde sık kampanyalar düzenlemeye özen gösteriyoruz. Mahalle, çarşı ve belirlenmiş noktalarda kan araçlarımız var. Biz, çarşıdaki aracımızda normal zamanda 150- 200 üzerinde kan alıyorduk. Yoğun bir trafik vardı. Fakat şimdi yaşlılarımızın evden çıkamaması, sokağa çıkma yasaklarında insanların çıkamaması gibi kısıtlamalar bağışları 30-40’a düşürdü. Bunun sebebi insan trafiğinin azalması. Biz bunu telafi etmek için kan kampanyaları düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

KAN BAĞIŞINDA KORONA ÖNLEMLERİ

Kan bağışında en önemli önceliğin bağışçıların ve kana ihtiyaç duyan hastaların güvenliği olduğunu söyleyen Habip Kiraz, “İnsanlar kan ve trombosit bağışında bulunmaktan çekinmemelidir. Türk Kızılayı sadece bağış sırasında kendini sağlıklı, iyi hisseden ve kan bağışına ait uygunluk şartlarını karşılayan kişilerden kan bağışı kabul etmektedir. Her bağışçı için ayrı ayrı eldiven takılmakta ve eldivensiz işlem yapılmamaktadır. Her ekipte kan alma yataklarının üzerini örtmek amacıyla kâğıt havlu bulunduruyoruz ve bağış sonrası yenisi ile değiştiriyoruz. Ayrıca dünya standartlarına uygun tek kullanımlık steril kan alım setleri kullanılmaktadır. Bunlar hiçbir şekilde başka bir bağışçı için kullanılmıyor. Kan bağışı sırasında dikkat ettiğimiz en önemli hususlardan bir tanesi yataklar arasında sosyal mesafe kuralına uymak. Cilt temizliğine önem veriyor, bağış sırasında dezenfektan kullanılması gerektiği ile ilgili uyarılarda bulunuyoruz.” dedi.

“KAN VERMEK HÜCRELERİ YENİLİYOR”

Kan vermek için bu tür haftaların önemli olduğunu vurgulayan Habip Kiraz, “Kan bağışı haftası kan vermek için iyi bir fırsat çünkü sağlıklı insanların sağlıklarını devam ettirebilmeleri ve vücudun kan üretme sisteminin harekete geçirilmesi en önemli işlerden bir tanesi. İnsan kan verdikçe vücut sağlıklı kan üretebilmek için çalışır, hücre kendini yeniler. Ayrıca kan vererek insan hayatı kurtarılıyor. Bir şişe kan üç canın kurtulması demektir. Bu duyguyu paylaşmak gerekir. Aynı durumda bizlerde olabiliriz, zaman zaman yakınlarımız ameliyathanelerde kan bekliyor olabilir. Bugün Kızılay olarak kimsenin kan peşinde koşmasını istemeyiz. Kan zaruri bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Kadıköylüler kan verme işinde de çok iyi, herkese teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.