Uyuz, toplu yaşam alanlarında daha sık görülüyor

Uyuz hastalığının yakın temasla 15-20 dakikalık bir sürede bulaşabildiğine dikkat çeken Doktor Rezzan Çıklaçiftçi, “Bakım evleri ve yurtlar gibi toplu yaşanan yerlerde daha sık görülür” diyor

En belirgin özelliği kaşıntı olan uyuz hastalığını son aylarda sıkça duymaya başladık. Yaygınlaşmasının üzerine görüşler belirtilirken, uzmanlar mağazalarda denenen kıyafet yoluyla bile bulaşma ihtimali olduğunun üzerinde duruyor. Biz de okuyucularımızı uyuz hastalığı hakkında bilgilendirmek amacıyla sayfamıza konuk ettiğimiz Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği'nde Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Doktor Rezzan Çıklaçiftçi’ye, hastalık hakkında merak edilenleri sorduk.

Uyuzun kaşıntılı döküntülerle seyreden, insandan insana bulaşabilen, toplu yaşam alanlarında ve daha çok kış aylarında yaygın görülen bir hastalık olduğunu dile getiren Doktor Rezzan Çıklaçiftçi, uyuza insan gözü ile fark edilemeyen mikroskobik bir eklem bacaklı olan Sarcoptes Scabiei isimli bir parazitin neden olduğunu söyledi. “Kadın, erkek ayırımı yapmadan her iki cinste, tüm yaş gruplarında, etnik gruplarda, tüm sosyal ve ekonomik düzeylerde görülebilir” diyen Çıklaçiftçi konuşmasına şöyle devam etti; “Kişiden kişiye genellikle 15-20 dakikalık bir sürede bile yakın temasla (aynı yatakta yatma, ele ele tutuşma gibi) bulaşabilir. Ciddi salgınlar yapabilmesi nedeniyle özellikle bakım evleri ve yurtlar gibi toplu yaşanan yerlerde daha sık görülür. Vücut savunma mekanizması iyi olmayan kişilerde ağır bir seyir gösterebilir.”

“SICAK SU KAŞINTIYI ARTIRIR”

Parazitin kişiye geçtikten sonra ortalama 3 ile 6 hafta gibi bir süreden sonra şikâyet oluşturmaya başladığını ifade eden Doktor Rezzan Çıklaçiftçi, “Özellikle geceleri artan, sıcak banyo ve duş ile şiddetlenen kaşıntı en önemli klinik bulgusudur. El parmak araları, el bileğinin iç yüzü, koltuk altları, kulak arkaları, bel bölgesi, ayak bilekleri, ayaklar, kalçalar, kadınlarda meme uçları ve erkeklerde genital bölge kaşıntının ve lezyonların görülebileceği vücut bölgeleridir. En belirgin lezyonu parmaklar arasında dalgalı kirli bir çizgi halinde görülen, parazitin içinde yaşadığı gri beyaz renkli 1-10 mm uzunluğundaki tünel yapılarıdır. Bunun dışında deride küçük kabarıklıklar ve sertlikler, su toplamaları ile kepekli ve kabuklu lezyonlar yapabilir.” şeklinde konuştu.

“EŞ ZAMANLI TEDAVİ ÖNEMLİDİR”

Tedavinin kişinin yaşına ve bağışıklık sisteminin durumuna göre değişkenlik gösterdiğinin, aynı yaşam ortamını paylaşan tüm aile bireylerinin o anda aktif şikâyetleri olmasa bile aynı anda tedavi edilmesi gerekliliğinin üzerinde duran Doktor Çıklaçiftçi, tedavide dikkat edilmesi gereken noktaları da şöyle sıraladı; “Doktorun tanısı ile yaşa göre ilaç verilebilir. Tedavide değişik ilaçlar kullanılabilmekle birlikte, hangi ilaç kullanılırsa kullanılsın uyulması gereken bazı kurallar vardır. İlacın tüm vücut bölgelerine uygulanmasına dikkat edilmelidir. Kullanılan çamaşır ve çarşafların 60 derecede yıkanması ve ütülenmesi gereklidir. Yıkanamayacak eşyaların ağzı bağlı olan bir poşet içerisinde ortalama üç gün saklanması yeterli olacaktır. Başarılı bir tedavi sonrasında dahi hastalık bulgularının 2 ile 6 hafta kadar devam edebileceği unutulmamalıdır. Aynı yaşam ortamını paylaşan kişilerin eş zamanlı tedavi edilmeleri çok önemlidir.”