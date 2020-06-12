Uyuz salgınına karşı da sosyal mesafe şart!

Günlük yaşamda sosyal mesafe kuralına uymak, sadece korona virüsünden değil, uyuz hastalığından da koruyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Kerem Baykal, “Sıcak havalarda uyuz hastalığı bir miktar artmaktadır. Sosyal mesafeyi korumalıyız” diyor

Yurt genelinde geçen yıllara göre hastanelere yapılan ‘uyuz vakası’ başvurularında ciddi oranda artış yaşanıyor. Korona virüsü sürecinde dikkat ettiğimiz sosyal mesafe kuralı uyuz hastalığının da önlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Gece kaşıntısıyla kendini belli eden uyuz hastalığı, çok kısa sürede kişiden kişiye bulaşarak yaşam konforunu olumsuz etkiliyor. Okul ve kreş gibi çocukların toplu olarak bulunduğu yerlerde çok hızlı yayılan uyuz hastalığının tedavisi için, uygun ilacın uygun miktarda kullanılması gerekiyor. Kişiler kaşıntıyı başlangıçta çok önemsiz görebiliyor ama kaşıntılar zamanla yara halini alıp, içi su veya irin dolu kabarıklıklar şeklinde ilerleyebiliyor. Peki uyuz hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Dermatoloji uzmanı Doktor Kerem Baykal ile görüştük. Baykal, kişisel eşyaların ortak kullanılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

KAŞINTILI YARALARA DİKKAT!

Uyuz hastalığının belirtileri hakkında konuşan Uzman Doktor Kerem Baykal, “Uyuz sartoptes scabiei denilen bir parazitin deri altına yerleşmesi sonucu oluşan kaşıntılı, bulaşıcı bir deri hastalığıdır. Hastalığın, bilinmesinden bugüne kadar yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilediği tahmin ediliyor. Uyuzlu bir hastaya temastan ya da onun yattığı yerlerde yatmaktan ortalama 2 hafta sonra olan aşırı bir kaşıntı ve döküntü ile ortaya çıkar. Uyuzun en önemli belirtisi gece başlayan şiddetli kaşıntının yanı sıra, beraberinde gelen parmak araları, el bilekleri, kadınlarda göğüs uçları, erkeklerde penis başında görülen kabarıklık şeklinde döküntülerdir. Tedavi edilmezse tüm vücutta kaşıntılı yaralar oluşturabilir.” şeklinde konuştu.

“SALGINLAR YAPABİLMEKTEDİR”

Uyuz hastalığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Baykal, “Tedavide bir takım uyuza karşı ilaçlar kullanılıyor. Bu ilaçlar dermatoloğun anlattıklarına harfi harfine uyarak uygulanmalıdır. Kirli giysiler, iç çamaşırları, yatak takımları kaynatılmalı ya da kızgın ütü ile ütülenmelidir. Temas eden kişilerde belirti olsun olmasın aynı prosedür uygulamalıdır. Uyuz salgınlar yapabilmektedir fakat tedavi ve önlemler doğru uygulanırsa tedavisi genelde başarılı bir hastalıktır.” dedi.

UYUZDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Dünyada uyuz hastalığına karşı 30 yıldır kullanılan pek çok ilaç seçeneği bulunuyor. İlaçların genellikle ağızdan hap şeklinde, losyon ya da krem formu kullanılıyor. Sıcak havalarda bir miktar uyuz hastalığının arttığını söyleyen Doktor Kerem Baykal, hastalığın salgın şekline dönüşmemesi için birtakım önerilerde bulunuyor.

1-) Uyuz hastası olanlarla yakın temastan kaçının.

2-) El ve vücut hijyenine dikkat edin.

3-) Başkasının yattığı yataklarda yatmayın.

4-) Havlu, bornoz vb. kişisel eşyaları ortak kullanmayın.