Haftalık Bağımsız Gazete 11 Kasım 2019
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Torun bekleyenlere müjde!

Kadıköy Belediyesi torun sahibi olmaya hazırlanan büyükanne ve büyükbabalara yönelik ücretsiz eğitim veriyor

Torun bekleyenlere müjde!
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği “Torunumu Beklerken” programıyla torun sahibi olmaya hazırlanan büyükanne ve büyükbabalara ücretsiz eğitim veriyor. Dördüncü yılına giren programda çocuk doktoru ve psikiyatristler tarafından “Bebek Bakımında Doğru Bilinen Yanlışlar”, “Bebek ve Çocuklarda Acil Durum Uygulamaları”, “Yeni Anne – Baba ve Torun ile İletişim”, “Büyüanne – Büyükbabalık Rolü”, “Kuşak Çatışması” konu başlıkları yer alıyor.

Kuşaklararası çocuk bakımında yaşanan anlaşmazlıkları en aza indirmek, tüm ailenin gerginlikten uzak, keyifli bir şekilde ailenin yeni üyesini karşılamaları amacıyla geliştirilen eğitimler en fazla 15 kişilik gruplar halinde gerçekleşiyor. Haftanın iki günü saat 10.00 – 13.00 saatleri arasında Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği eğitim salonunda düzenlenen programa katılmak isteyen büyükanne ve büyükbabalar 02164188830 nolu telefon numarasından kayıt yaptırabiliyor.

Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği 2012 yılından beridir sürdürdüğü “Gebe Okulu” eğitim programıyla da anne ve baba adaylarına, gebelik sürecini daha bilinçli ve sağlıklı geçirmelerine katkı sağlayacak eğitimler düzenliyor.

Etiketler; #Torun #torunumu beklerken
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