“Teknoloji işitme kaybını tetikliyor”

Telefonu icat eden İskoçyalı bilim insanı Alexander Graham Bell’in doğum günü olan 3 Mart 1947, Dünya Kulak ve İşitme Günü olarak kabul ediliyor. Biz de bu sebeple işitme kaybının temel sebeplerini araştırdık

Günümüzde en önemli iletişim araçlarından telefonu icat eden Alexander Graham Bell’in annesi ve eşi doğuştan işitme engelliydi. Graham Bell tüm işitme engelli bireylerin duyamadığı sesleri duymaları amacıyla pek çok çalışma yapmıştı. İşitme engellilere dil öğretmeni yetiştiren bir okulda çalışan Graham Bell’in işitme cihazı üzerindeki çalışmalarından dolayı, doğum günü olan 3 Mart 1947 Dünya Kulak ve İşitme Günü olarak kabul ediliyor. Biz de 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Gününe çok kısa bir süre kala işitme kaybının temel faktörlerini araştırdık.

“HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR”

İşitme kaybıyla ilgili görüşlerini aktaran Kadıköy Si-Ser İşitme Cihazları Odyoloji Uzmanı Mustafa Bozkurt, “İşitme kaybı teknolojinin gelişmesiyle giderek artmaya başlayan bir problem haline gelmiştir. İşitme kaybının belli bir yaşı yoktur. Her yaşta ortaya çıkabilir. İleri yaş bireylerde sık görülen işitme kaybı orta yaşlı bireylerde ve çocuklarda doğum sırasında, doğum gecikmesi ya da benzeri durumlarda görülebilir. İşitme kaybı ani veya zamana bağlı olarak ortaya çıkar. Yaşadığımız ortam işitme kaybının temel sebebi olabiliyor, örneğin çok gürültülü bir ortam da kulağa zarar verebilir. Bunun dışında yanlış ilaç kullanımı, ateşli hastalık, stres, yüksek sesli müzik dinleme başlıca sebeplerden…” şeklinde konuştu.

İŞİTME KAYBI DURDURULABİLİR Mİ?

İşitme kaybının tamamen giderilmeyeceğini belirten Mustafa Bozkurt “İşitme kaybı bir test ile ortaya çıkarılıp işitme cihazı ile rehabilite ediliyor. İşitme kaybının tamamen giderilmesi mümkün değil ancak kişinin cihaz yardımıyla daha iyi duyması sağlanabilir. İşitme kaybının kademeleri var. Bazı işitme kaybı yaşayan insanlara iç kulağa bir çip yerleştirilerek işitme kaybı durdurulabilir ancak bu kişilerin de cihaz kullanması şarttır.” ifadelerini kullandı. Günün anlam ve önemine vurgu yapan Bozkurt “Görmemek insanı eşyadan ayırır, Duymamak insanı insandan ayırır.” dedi.

KULAK ÇINLAMASINA DİKKAT!

İşitme kaybının ilk belirtisinin kulak çınlaması olduğuna işaret eden, bu durumda bir kulak burun boğaz hekimine başvurulması gerektiğini vurgulayan Mustafa Bozkurt “Eğer gün içerisinde 8 saat trafik sesine maruz kalırsanız aynı gün müzik dinlememelisiniz.” şeklinde konuştu.