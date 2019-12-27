Stresi azaltmak mümkün

Çağımızın önemli sorunlarından biri olan stres ve panik ataktan kurtulmak, nefes egzersizleri, dengeli beslenme ya da Mindfulness (bilinçli farkındalık) yöntemi ile mümkün

Görkem DURUSOY

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte değişen dünyada hızlı yaşam, yoğun iş temposu gibi durumlar zihnimizin yıpranmasında, stres ve panik atak rahatsızlıklarının ortaya çıkmasında etkili. Aşırı stres, panik atağı tetiklediği gibi vücudumuzda da çeşitli hastalıkların türemesinde büyük rol oynuyor. Tüm bu rahatsızlıklara dikkat çekmek, bireyleri stres konusunda bilinçlendirmek ve çözüm yollarını anlatmak amacıyla Kadıköy Belediyesi tarafından “Hayat Şimdi” isimli bir seminer düzenlendi. Nilay Karatosun tarafından 16 Aralık Pazartesi günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminere stres ve panik atak hakkında bilgi almak isteyenlerin ilgisi yoğundu.

Hayatımızın her alanında stresin yer aldığını belirten Karatosun “İstesek de istemesek de stres yaşantımızı ve ilişkilerimizi etkiliyor. Gerçek şu ki stresten kaçınmak mümkün değil. Ancak onu beceri ile yönetebilmek mümkün. Bu programda stresli durumlarda nasıl başa çıkabileceğimizi anlatıyoruz.” dedi. Stres ve panik atak hastalıklarının meditasyon kontrol yöntemi ile çözüme kavuşacağını söyleyen Nilay Karatosun “Mindfulness (bilinçli farkındalık) pratikleri ile daha sakin olma, odaklanabilme, daha kolay uyuyabilme, endişeyi yatıştırabilme ve daha sabırlı olabilmek mümkün.” ifadelerini kullandı.

“NEFES EGZERSİZLERİ TEKRARLANMALI”

Stres ve panik anında gözlerimizi kapatarak derin nefes alıp vermenin önemli olduğunu vurgulayan Karatosun, “Zihnimizde bazı atamadığımız problemler vücudumuzda negatif bir etki oluşturmaktadır. Bunu kısa nefes egzersizleri yaparak atlatmak mümkün. Fakat egzersizlerin sürekli tekrar edilmesi çok önemli. Örneğin spor salonuna gittiğimizde nasıl hemen gelişme gösteremiyorsak tek bir nefes egzersizi ile stresten kurtulmak mümkün değil. Özellikle güne başlarken beş dakika uygulanması bizi az da olsa rahatlatacaktır.” dedi.

Seminer sırasında Nilay Karatosun’a besinlerin stres ve panik atak üzerinde etkileri var mıdır? sorumıza “Yoğun iş temposunda insanların zihni çok çalışıyor ve yoruluyor. İnsanlar kaybettiği enerjiyi besinlerden karşılamak zorunda. Bu konuda yeterli derecede uzman değilim ancak dengeli beslenme bireyin kendini stresten kurtarmasında vücudu tetikleyen önemli bir husus olduğunu düşünüyorum.” şeklinde yanıt verdi.

Zaman zaman uyku problemleri yaşadığı için seminere katıldığını ve önemli bilgiler öğrendiğini dile getiren Kadriye Mungan “Yeni çağda etkilerle tetikleniyoruz. Bizim zamanımızda akıllı telefonlar, tabletler vb. teknolojik ürünler olmadığı için kendimi şanslı hissediyorum. Şahsen ben toplumun bu kadar stresli yaşam sürmesinin gelişen teknolojiden kaynaklandığını düşünüyorum. Uyku problemlerimi saygı değer hocamla paylaştım ve bana çok güzel önerilerde sundu. Zaten daha öncesinde az da olsa bilgim vardı ve bu seminerle daha çok pekiştirmiş oldum.” dedi.