Sokak hayvanları nasıl beslenmeli?

Kış geliyor. Sokakta yaşayan hayvanların her zamankinden daha fazla gıdaya gereksinim duydukları döneme giriyoruz. Ancak onları nasıl beslemeliyiz?

Bozulmuş yemek artıkları sokak hayvanlarının ölümüne yol açabiliyor. Sivri kemik parçaları sokak kedilerinin dil ya da ağzına batarak diş kaybı, beraberinde de kilo kaybına neden olabiliyor. Besleyici bir diyetin sokak hayvanlarının sağlığında önemli bir yere sahip olduğunu belirten uzmanlar, günümüzde yüksek oranda işlenmiş yiyeceklerle beslendikleri için kedilerin deri ve tüy yapılarında bozulma meydana geldiğine dikkat çekiyor. Sokak hayvanları ayrıca obezite, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklarla mücadele ediyor.

Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Direktörlük Laboratuvar Sorumlu Yöneticisi Veteriner Hekim Burcu Çevreli, sokak hayvanlarını beslerken dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Sokak hayvanlarının sağlığı için iyi ve besleyici bir diyetin gerekli olduğunu belirten Çevreli, “Temel beslenme ile sokak kedilerinin sağlığı geliştirilmeli, fizyolojik ve metabolik ihtiyaçları karşılanmalı. Kedilerin etçil yapıları göz önüne alındığında, proteinli diyetleri tercih etmelerinin şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Metabolik enerji vücudun hareket etmesi için gerekli olan enerjidir. Ev ortamında yaşayan kediler, sokakta yaşayanlara oranla daha düşük metabolik enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Bunun dışında emziren anne kediler ile yavru kedilerin de metabolik enerji ihtiyaçları fazladır” dedi.

KARBONHİDRATIN SİNDİRİMİ ZOR

Kedilerin metabolik enerjilerinin yüzde 52'sini proteinden, yüzde 36'sını yağdan ve yüzde 12'sini karbonhidratlardan karşıladığını ifade eden Çevreli, şu bilgileri verdi:

“Kediler aynı zamanda glikoz, sakaroz, laktoz, dekstrin ve nişastayı da verimli bir şekilde yüzde 94-100 oranında sindirebiliyorlar. Ancak kedilerin diğer türlere kıyasla karbonhidrat sindirimi için daha düşük enzimatik aktivitelere sahip olduğu biliniyor. Karbonhidratların sindirimi fizyolojik ihtiyaçlar, karbonhidratın türü ve ısıl işlemeye göre farklılık gösteriyor. Bu sonuçlar, kedilerin karbonhidratları verimli bir şekilde sindirme kabiliyetine sahip olmalarına rağmen yüksek karbonhidrat konsantrasyonları olduğunda ishal, gaz ve şişkinlik gibi sindirim bozukluklarının kanıtladığı gibi, karbonhidrat sindirim kapasitelerinin sınırlı olabileceğini gösteriyor. Tüm bu bilgilerin ışığında kedilerin metabolik enerji gereksinimine göre beslenmesi yerinde olacaktır.”

BOZULMUŞ YEMEK TEHLİKELİ!

Bugün çoğu kedinin atalarının diyetlerine çok az benzerlik gösteren yüksek oranda işlenmiş yiyeceklerle beslendiğine dikkat çeken Çevreli, “Bu tür beslenme sokak kedilerinin deri ve tüy yapısında bozulma, obezite, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklara zemin hazırlıyor. Bozulmuş yemek artıkları ve sivri kemik parçalarının sokak kedileri tarafından tüketilmesi dil ya da ağıza yabancı cisim batmasına, diş kaybına yol açtığı için kedinin yemden yararlanamayarak kilo kaybetmesine ve hatta tedavi edilmezse ölümüne sebep oluyor.” diye konuştu.

MAMALARDA KATKI MADDESİ YÜKSEK

Öte yandan evcil hayvan mamalarındaki katkı maddelerinin sayısındaki fazlalığa vurgu yapan Burcu Çevreli, “Evcil hayvan maması üreticileri tarafından sağlanan katkı maddeleri etikette belirtilmeli. Katkı maddeleri; besinsel faydalar sağlamak, gıda güvenliğini sağlamak ve istenen renk, tat, doku, stabilite ve bozulmaya karşı direnç özelliklerini korumak için işlenmiş evcil hayvan mamalarına dahil edildi. Sokak kedisi beslenmesinde sürdürülebilirlik için elimizdeki yem kaynaklarının bilinçli kullanılması ve besleme sonucu ortaya çıkan atıkların çevreye uygun bir şekilde ortadan kaldırılması ortak amacımız olmalı.” ifadelerini kullandı.