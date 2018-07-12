Serinlemek isterken hasta olmayın!

Sıcak yaz günlerinde klima nasıl kullanılmalı? Hasta olmamak için nelere dikkat edilmeli?

Yaz günlerinde klima nasıl kullanılmalı? Çünkü üst solunum yolu enfeksiyonları, yaz aylarında da kapınızı çalmaya hazır. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, yazın iklimlendirme sistemleri ile buluşan yaz dönemi hastalıkları hakkında bilgi verdi.

“BİLİNÇSİZ KULLANIM HASTA EDİYOR”

Sıcak ve nemli havaların, olumsuz hava koşulları arasında bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, “Klimalar, ortamın sıcaklığını azaltırken, nemini de beraberinde azaltıyor. Bu nedenle yoğun klima kullanıldığında, ortam mutlaka nemlenmelidir. Klimalar ilk çalıştırıldığında havalandırmada biriken mikroorganizmalar ilk üflemeyle hızlıca ortama yayılacağından, bir süre pencereler açılmalıdır. Klimanın ayarında ise, hemen en soğuk konuma getirilmemelidir ve ısı yavaş yavaş yükseltilmelidir. Bu şekilde vücudunuz, ısı değişimine uyum sağlayabilir. Çünkü yazın sıcak günlerde yapılan en büyük hatalardan birisi, çok sıcak ortamlardan hızlı bir şekilde çok soğuk ortamlara girilmesidir. Ani sıcak ve soğuk hava değişimleri, kalp krizi riskini dahi artırabilir ve ayrıca değişken hava akımları migren krizine neden olabilir. Ani sıcaklık değişimi nedeniyle, farenjit, sinüzit, orta kulak iltihabı, bademcik enfeksiyonu gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir” dedi.

Lejyoner hastalığına dikkat!

Lejyoner hastalığının; klima ve duşların havalandırma sistemleri bulaştığını ve tehlikeli olabildiğinin altını çizen Doç.Dr. Seçkin Ulusoy, şöyle devam etti:

“Bakteriler, nemli ortamlarda ve akıntı halindeki sularda rahatlıkla barınıp, çoğalabilir. Lejyoner hastalığına neden olan bakteriler de bakımı iyi yapılmayan klimalar, soğutma- havalandırma sistemleri, havuzlar ve akarsularda bulunabiliyor. Önlenmesi için havuzların bakım, ilaçlama, havalandırma ve zemin temizliği işlemleri ile su değişiminin zamanında ve özenle yapılması gereklidir. Lejyoner hastalığı belirtileri, ateş, halsizlik, kas ağrıları ile başlar ve daha sonraki süreçte de öksürük, balgam çıkarma ve nefes almada zorlanma gibi ciddi tablolara sebebiyet verebilir. Grip ile benzer belirtiler gösterse de, hastalığın sebep olduğu organizma, gribe göre çok farklıdır. Hastalığı yapan “Legionella pneumophila” adlı bir bakteri olup, insandan insana bulaşmaz.” diye konuştu.

Klima kullanımında, uygulanması gerekenler;

*Klimaların sık sık açılıp, kapatılmaması,

*Hafif ama kesintisiz birkaç saat çalıştırılması,

*Sıcaklık ayarının çok düşürülmemesi,

*İdeal serinliği elde edecek derece ayarı yapılarak, çok sık değiştirilmemesi,

*Bakımlarının düzenli olarak yılda iki kez yaptırılması ve filtrelerinin zamanında yenilenmesi gerekiyor.

Mecburen klimayı açmak zorunda kaldığınız, sıcak yaz gecelerinde;

*Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcaklarında, özellikle de yatak odalarının pencere yoluyla havalandırılması, klima ile serinletilmesinden çok daha sağlıklıdır. Ancak, havanın çok sıcak olduğu gecelerde, mecburen klima açık halde uyumak durumunda kalındığında, klima geceleyin 22 - 23 derece bir sıcaklığa ayarlanmalı.

*Üfleme ayarı, mümkün olduğunca en yavaşta olmalı.

*Üfleme yönü, mümkünse odanın tavanına doğru olmalıdır. Asla kişinin direk üzerine üfleme yapılmamalı.

*Klima ile birlikte, pencere açılmamalı.

*Gece üşümeyle uyanıldığında, klimayı kapatmak yerine 2-3 derece ısısı yükseltilmeli.

Otomobilinizde önleminizi alın;

*Araçların klima ile soğutulması (ev ve işyerlerinin aksine) daha güvenlidir. Araç içinde en ferah hissedilen ısı bulunmalı ve bu ayar sık değiştirilmemeli.

*Genel klima bakımları, yılda 2 kez yapılmalı ve uygun zamanlarda filtreleri yenilenmeli.

*Soğuk üfleme, hava çok sıcak olduğunda aşağıdan ayaklara doğru olabilmekle birlikte, ideali üflemenin aracın ön ve yan camlarına doğru olmasıdır.

*Pencere yoluyla havalandırma, düşük hızlarda ve tek pencereden sağlanmalı.