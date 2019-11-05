Haftalık Bağımsız Gazete 05 Kasım 2019
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Sebze ve meyve alırken dikkat!

Zehirlenme vakaları üzerine uzmanlardan uyarı: “Yıkanmış ve doğranmış sebze paketlerini alırken bile içindekilere dikkat edin ve karışmış otlar varsa ayıklayın, bol suda yıkadıktan sonra, bir çay bardağı sirkeli suda bekletip durulamayı unutmayın”

Sebze ve meyve alırken dikkat!
GazeteKadıköy

Ispanak yedikten sonra zehirlenme olayları yaşanmasının ardından uzmanlar, alınan besinlere karşı tüketicileri uyardı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Zülal Yalçın, sebze ve meyveler yetiştirilirken kullanılan kimyasal ilaçların pazar ve marketlerden evlerimize giren sebze ve meyvelerde ve hatta paketlenmiş yiyeceklerde olabileceğine dikkat çekti. Zülal Yalçın; “Yıkanmış ve doğranmış sebze paketlerini alırken bile içindekilere dikkat edin ve karışmış otlar varsa ayıklayın, bol suda yıkadıktan sonra, bir çay bardağı sirkeli suda bekletip sonra durulamayı unutmayın” dedi.

Meyve ve sebzeleri alırken dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili olarak, paketlenmiş ürünleri  tercih ederken paketin temiz olmasına, son tüketim tarihinin bulunup bulunmamasına, ambalajlanma tarihine ve tazeliğine dikkat edilmesine dikkat çeken Zülal Yalçın şu uyarılarda bulundu: Sebzede yumuşama, çürüme, sararma, sebzenin çeşidine bağlı olarak dokunduğunuzda suyunu kaybetmiş kurumuş bir yapı olmamasına bakılmalıdır. Sağlıklı ve doğal olan sebzelerin renkleri de doğal olmalıdır. Aşırı parlak, aşırı renkli canlı olan, formu tek bir fabrikadan çıkmış gibi muntazam olan sebzeler hormonlu olabilir. Bu nedenle tercih edilmemelidir. Gerçek tarlada yetiştirilmiş ürünlerin kendine has görünümü ve doğal bir kokusu vardır. Marketlerden alınan bu ürünlerin tazeliği ve temizliği bir başka önemli konudur. Marketten alınan bu sebzelerde koruyucu ilaçlar daha fazla kullanılmaktadır. Bu nedenle bu ürünleri eve geldiğinizde bol suda yıkadıktan sonra bir çay bardağı sirkeli suda bekletip, daha sonra durulamak gerekir”

Etiketler; #Ispanak #sebze
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