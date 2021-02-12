Salgın doğurganlığı düşürüyor mu?

Korona virüsünün doğurganlık ve cinsel sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili bilgi veren İngiltere Oxford Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sarp Korcan Keskin, “Bu konuyla ilgili çalışmalar sınırlı sayıda” diyor

Dünyada milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan ve ekonomi üzerinde derin yaralar açan korona virüsü hakkında her geçen gün farklı bilgiler elde ediliyor. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi'nin son raporunda, salgının aile planlaması üzerinde derin etkileri olduğu ve birçok ülkede doğurganlığı negatif yönde etkilediği belirtiliyor. Raporda korona virüsü yüzünden işsizlik oranlarındaki artışın, yüksek işsizliğin zaten etkilediği daha az gelişmiş bölgeler üzerinde ekstra baskı oluşturarak doğurganlık üzerinde daha olumsuz bir etki yarattığı belirtiliyor. Uzmanlarsa konuyla ilgili kesin bir bilgi olmadığını, araştırmaların sürdüğünü vurguluyor. İngiltere Oxford Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sarp Korcan Keskin ile görüştük.

“ÜREME HİZMETLERİNE ERİŞİM ZORLAŞTI”

Doğurganlık ve korona virüsü arasında kesinleşmiş bir ilişki olmadığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Keskin, “Salgının özellikle doğurganlık çağındaki kişilerde genellikle hafif seyretmekte olduğunu düşünürsek, bu konuda çok önemli bir direkt etkisi olacağını düşünmüyorum. Ancak genel sağlık hizmetlerine ve özellikle yardımcı üreme teknikleri gibi acil olmayan hizmetlere erişim zorluğu yaşandığı bir gerçek. Buna bir de ekonomik sıkıntılar ve sokağa çıkma kısıtlamaları gibi sosyal etkileri eklersek, doğurganlık üzerinde bir etkisi olacağı varsayılabilir.” dedi.

“BİLİMSEL KANITLAR YETERLİ DEĞİL”

Korona virüsünün cinsel sağlığı etkilediği iddialarıyla ilgili konuşan Keskin, çalışmaların henüz kısıtlı sayı ve deneylerle yapıldığını vurguluyor. Keskin şöyle devam ediyor: “Bu konuda da henüz netleşmiş bir bilgi olmadığını belirtmek isterim. Genel sağlığı ve vücut direncini etkileyen tüm enfeksiyonlar gibi Covid-19 enfeksiyonu geçiren erkeklerin de sperm kalitelerinde bozulma olduğunu iddia eden yayınlar mevcut olmakla birlikte bunlar oldukça kısıtlı sayılarla yapılan çalışmalar. Ayrıca bu etki var olsa bile hangi vadede olacağı henüz belirsiz. Bu konuda bilimsel kanıtlar yeterli seviyeye gelene kadar bir yargıya varmamak doğru olur.”

“ŞANSINIZI BESLENMEYLE ARTTIRIN”

Doğurganlığın pek çok faktörle ilişkisi olduğunu belirten Keskin, “Bu faktörler arasında beslenme çok önemli bir yer tutuyor. Ancak yine de gebelik şansını arttırmak için beslenme ile yapılabilecek şeyler vardır ve bunların tamamı genel sağlık tavsiyeleri ile örtüşmektedir. Sağlıklı beslenme önerileri hem erkekler hem de kadınlar için kabaca aynıdır.” diyerek şunları söylüyor: “Bilimsel yayınlar gün geçtikçe Covid-19’un etkilerini ve çözümleri ortaya koymaktadır. Ben okurlarınızın bu konuda sabırlı olmalarını ve henüz netleşmemiş bilgilerin yarattığı boşluktan faydalanmak isteyen kişilerin tavsiyelerine uymamalarını öneririm. Mustafa Kemal Atatürk’ünde dediği gibi dünyada her şey için; uygarlık için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir; fendir. İlim ve fennin dışında rehber aramak dikkatsizliktir, bilgisizliktir, yanlışlıktır.”