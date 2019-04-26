"Prostat, üreme açısından önemli"

Prostat kanserinin tedavisi mümkün olan bir hastalık olduğunu söyleyen Doç Dr. Hakan Özveri, kanserden korunmak için domates gibi kırmızı renkli yiyecekler tüketilmesine ve D vitaminine dikkat çekiyor

Kozyatağı Acıbadem Hastanesi, 16 Nisan Salı günü Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde Üroloji Uzmanı Doç Dr. Hakan Özveri’nin konuşmacı olduğu “A’dan Z’ye Prostat Sağlığı” isimli seminer düzenledi. Doç. Dr. Hakan Özveri, katılımcılara aydınlatıcı ve yol gösterici bilgiler verdi. Katılımcılar da sordukları sorular ile seminerin daha faydalı geçmesine katkı sundu.



Prostatı erkekte yardımcı üreme bezi olarak faaliyet gösteren idrar kesesinin çıkışında yer alan iri ceviz büyüklüğünde bir organ olarak tanımlayan Dr. Hakan Özveri, “Hayati bir organ değil ama bir erkek için üreme fonksiyonu açısından öneme sahiptir. Belirli bir yaştan sonra prostat organında bazı hastalıkların olduğunu biliyoruz. Bunlardan en sık görüleni ise iyi huylu prostat büyümesidir. İyi huylu prostat büyümesi, yaklaşık 18 ile 20 gram olan bir organın 30, 40, 50 bazen 100 gram olması, vücuttaki hormonal değişiklikler ve yaşlanma ile beraber ortaya çıkan hücresel değişiklikler nedeniyle oluşan bir hastalık. İdrar kesesinin çıkışında yer aldığı için de kişide idrar şikayetleri meydana getiriyor.” dedi.

BELİRTİLERİ AÇIK

Doç Dr. Hakan Özveri, prostat büyümesinin en önemli belirtisinin idrara çıkmada yaşanan zorluklar olduğunun altını çizdi ve belirtileri şu şekilde sıraladı: “Sık sık idrara gitme, damla damla ve ıkınarak idrar yapma, idrarı yaptıktan sonra damlama, kesik kesik yapma, gece idrara kalkma, tam boşaltmama duygusu, farketmeden idrar kaçırma...”

İyi huylu prostat büyümesinde ilaç ve ameliyat tedavisinin uygulandığını dile getiren Doç. Dr. Özveri, konuşmasına şöyle devam etti; “Prostatı küçültücü ve gevşetici ilaçlar var. Bir takım bitkisel tedaviler de kullanılabiliyor. İlaç tedavisine rağmen şikâyetler artıyorsa o zaman büyüyen prostat bezi, lazer enerjisi gibi bir takım teknik ameliyatlar ile alınarak hastanın daha rahat idrar yapması ve hayat kalitesinin artırılması amaçlanıyor.”

PSA TESTİ YAPTIRILSIN

“Prostat kanseri de vücuttaki diğer kanserler gibi hücrenin kendi kendine aşırı üremesi ve kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkıyor.” diyen Üroloji Uzmanı Hakan Özveri, hastalığın nedenleri arasında ailesel yatkınlığın üzerinde durulması gerektiğini söyledi ve konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bir kişinin ailesinde var ise o kişi de risk altındadır. Prostat kanserinin erken dönemde yakalanması hastalığın tedavisinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için son derece önemlidir. O yüzden 50 yaşından sonra erkeklerin senede bir kez prostat muayenesini ve Prostat Spesifik Antijen (PSA) kan testini yaptırmalarını istiyoruz. Senelik takiplerde PSA değerinde bir yükselme var ise biyopsi alınıyor. Eğer biyopside kanser çıkarsa ameliyat yapıyoruz. Tedavisi mümkün bir hastalık. Yeter ki düzenli kontroller yaptırılsın.”

D VİTAMİNİ KORUYOR

Kansere karşı koruyucu gıdalar arasında domates başta olmak üzere bütün kırmızı yiyeceklerin bol bol tüketilmesi gerektiğine ve ülkemizin gıda çeşitliliği açısından çok zengin olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Hakan Özveri, sözlerine şu bilgileri ekledi: “Soya da koruyucu etkiye sahiptir. Bunlardan beslenmek prostat kanserinin gelişimini azaltabilir. Kırmızı etin çok tüketilmesinin bütün kanserlerde olduğu gibi prostat kanseri ile de bir miktar ilişkisi var. Düşük D vitamini de kanser gelişimini artırabilir. Vitamin değeri yüksek olmalı. O yüzden D vitaminin düzenli kontrol edilmesi gerekiyor.”