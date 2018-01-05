Perdede Alzheimer var!

Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şubesi “Alzheimer ve Sanat” etkinlikleri kapsamında; “Alzheimer ve Sinema” temasını işleyecek...

Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şubesi, Alzheimer hastalığını sanatla anlatma yoluna gidiyor. Bu kapsamda yeni yılın ilk söyleşisi 16 Ocak’ta CKM’de yapılacak. Derneğin Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Psikoterapist ve Öğretim Görevlisi Ayşe Özalkuş Şahin moderatörlüğünde; senarist-yazar Işın Yavuz Özvarna’yla gerçekleşecek Alzheimer ve Sinema adlı söyleşide, “Still Alice” filminden de kareler gösterilecek...

Bir film izlerken nelere kapılır gideriz? Filmin konusu bizi nasıl içine çeker? Senaryo, yönetmen, oyuncular ve müzik bize ne ifade eder? Filmi izlerken hissettiğimiz heyecan, mutluluk, kaygı, korku, endişe, öfke vb. duygularımızın yoğunluğu “o an” bizi kendi gerçekliğimizden koparır mı? Filmlerdeki karakterlerle kendimizi nasıl özdeşleştiririz? Peki, kendi hayat senaryonuzda Alzheimer hastalığı olan bir yakınınız varsa bu filmin konusu nasıl seyreder? gibi başlıkların işleneceği söyleşide ayrıca Alzheimer hastalarının film izlerken duygulara nasıl tepki verdikleri de ele alınacak.

“Alzheimer ve Sanat” söyleşisi 16 Ocak 2018 Salı günü saat 14.00-16.00 arasında Caddebostan Kültür Merkezi 3. Kat A Salonu’nda gerçekleşecek. Etkinlik ücretsiz ve konuya ilgi duyan herkese açık.