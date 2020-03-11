Otobüslerde virüs alarmı

İBB, Korona virüsüne karşı hijyen çalışmalarını hızlandırdı. İETT otobüsler her sefer sonunda temizleniyor

İBB, Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy peronlarında İETT ve ÖHO otobüslerine sefer arasında dezenfektasyon uygulaması yapmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Corona Hijyen Filosu’nu tanıtan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro ve metrobüs araçları, istasyonlar, hizmet binaları ve ibadethanelerin ardından hijyen çalışmasını İETT ve Özel Halk Otobüslerinde (ÖHO) sürdürecek.

Bu kapsamda; 11 Mart Çarşamba gününden itibaren 09.00 – 17.00 saatleri arasında Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy peronlarında İETT, ÖHO otobüslerine seferler arasında dezenfektasyon uygulaması yapacak.

Hijyen çalışmasında İBB Sağlık Daire Başkanlığından onaylı ve hastanelerin yoğun bakımında kullanılan bir ürün olan Crystalin kullanılacak. Crystalin, uygulama sonrası otobüslerin uzun süre havalandırılmasına gerek bırakmayan bir madde olarak biliniyor.

İşlem esnasında her peronda 2 araç ve 4 personel olmak üzere toplam 10 araç 20 personel görev yapıyor. 20 kişilik ekibin 5’i kadın çalışandan oluşuyor. İBB, yapılacak çalışmalarla korona ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmayı hedefliyor.