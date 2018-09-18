Obeziteye karşı harekete geç!

Sağlığı için harekete geçenler, obeziteye karşı Kalamış’ta yürüyüş düzenledi

Medicana Kadıköy Hastanesi’nin Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği “Sağlığın için harekete geç” başlıklı programın ilk etkinliği 15 Eylül Cumartesi günü Kalamış Spor Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinlik öncesi Medicana Hastanesi çalışanları obezite farkındalığı için Kalamış’a yürüyüş düzenledi.

Medicana Kadıköy Hastanesi’nin “Kadıköy’de spor ve sağlık el ele - Sağlığın için harekete geç” başlığıyla oluşturduğu programın ilk etkinliği “Obeziteye karşı ritmi yakala” Kalamış’ta yapıldı. Medicana Hastanesi çalışanları hastaneden Kalamış’a kadar “Obeziteye karşı dans et!” sloganlarıyla yürüyüş düzenledi. Lions Kulüpler Federasyonu üyelerinin de katıldığı etkinlikte ise katılımcılar salsa, rumba ve diğer Latin danslarıyla obezite konusunda farkındalık çalışması yaptılar.

Etkinlikte konuşan Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Zafer Batar, obezite farkındalığı için belediyenin her zaman çalışmaya hazır olduğunu ve Kalamış Spor Merkezini bu etkinliğe tahsis etmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Medicana Hastanesi Kurumsal İletişim Direktörü Kurtuluş Okutan, hastane olarak böyle bir etkinliği yapmaktan onur duyduklarını vurgularken, Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyon başkanı Ertuğrul Yıldız etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

“FAST FOOD DOĞRUDAN TETİKLİYOR”

Etkinliğe katılan doktorlardan Doç. Dr. Ünal Sabancı, Türkiye’de yaklaşık olarak her üç yetişkinden biri obezite riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Obezite, doğrudan beslenme alışkanlıklarıyla alakalı bir hastalık. Türkiye’de beslenme açısından şöyle bir durum var; eski geleneksel aile yemekleri yendiği zaman risk çok fazla değil. Ama fast food, sanayi tipi üretimle ortaya çıkan, karbonhidratların yoğun bir şekilde bulunduğu yiyecekler doğrudan obeziteyi tetikliyor.”

“ÇOCUKLARDA CİDDİ ARTIŞ VAR”

Beslenme ve sporun obezitenin önüne geçmede kritik önemde olduğuna değinen Sabancı, obezite yaşının gittikçe düşmesi hakkında önemli uyarılarda bulundu: “Hormonlara dayalı obeziteyle ilgilenmiyoruz, bu her zaman olabilir. Eksojen obezite, yani doğrudan beslenmeyle alakalı olan obezite kesinlikle önlenebilecek bir şey. Tabii ki diyetisyenlere de çok iş düşüyor. Günümüzde fiziksel aktivitenin çok azaldığını düşünüyoruz. İnsanlar işlerinde sürekli masa başındalar ve hareket etmiyorlar. Özellikle çocuklarda çok görüyoruz bunu, tüm günlerine bilgisayar başında oyun oynayarak geçiriyorlar. Çocuklardaki obezite oranında ciddi bir artış var, buna özellikle dikkat edilmesi gerekiyor.”

PROGRAM DEVAM EDİYOR

Medicana Hastanesi’nin organize ettiği etkinlikler 4 hafta boyunca sürecek.

Önümüzdeki 3 haftanın programı şöyle: