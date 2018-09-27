Müzikli, şiirli Alzheimer günü

21 Eylül Dünya Alzheimer günü sebebiyle Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi’nde yapılan etkinlikte hasta ve hasta yakınları için müzik ve şiir dinletisi gerçekleştirildi

Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi, 21 Eylül Dünya Alzheimer gününde gerçekleştirdiği etkinliğin amacını, hastalığı konuşmaktan öte; eğlenmek, sosyalleşmek ve farkındalık yaratmak olarak belirledi. Merkez adına yapılan konuşmada Cengiz Çelikçi, merkezin yıl boyunca sürdürdüğü etkinliklerle ortaya koymaya çabaladığı amacın, hastalarda memnuniyeti arttırarak yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu belirtti.

100’ün üzerinde hasta ve hasta yakınının katıldığı etkinlikte ilk konuşmayı Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu gerçekleştirdi. Nuhoğlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Merkezin açılmasında çok fazla insanın emeği, katkısı oldu. Hedefimiz insanların mutlu, huzurlu ve güvenle yaşadığı ortamlar yaratmak. Kentler insanları yalnız bırakıyor. Bu yalnızlığın çözümü olarak sosyalleşme ortamları oluşturmak yerel yönetimlerin ve belediyelerin görevidir.”

Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun konuşmasının ardından Alzheimer Merkezi’nde hemşire olarak görev yapan Ayşe Uğur, yaşlı bir annenin yazdığı mektubu okudu. Mektubun ardından udi eşliğinde hastalardan ve hasta yakınlarından oluşan koro, hep birlikte Esmeray’ın Unutama Beni şarkısını söyledi.

Koronun ardından Şair ve Ozanlar Derneği eski Genel Sekreteri Ruhiye Turnagölü, ‘Gitme gönül düşeceksin’ şiirini okudu. Şiir ve koronun ardından kokteyle geçilirken yemek sonrası Cihan Gülsoy bağlamasıyla bir dinleti gerçekleştirdi. Etkinlik dinletinin ardından sona erdi.