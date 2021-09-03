Mesane Kanserine dikkat!

Kanser türlerinin büyük bir kısmında tetikleyici rol oynayan sigara, mesane kanserinin de en büyük sebeplerinden biri. Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertekin, mesane kanseri hakkında aydınlatıcı bilgiler verdi

Mesane kanserinin her yıl binlerce insanı etkilediğini, erkeklerde kadınlara oranla daha sık görüldüğünü söyleyen Avrasya Hastanesi Onkoloji Radyasyon Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin, “Böbrekten idrar yolları ile gelen idrarı depolayan organa mesane denir” dedi. Sigara içmek, radyasyon ve kimyasallara maruz kalmak, parazit enfeksiyonları, ileri yaş gibi nedenler mesane kanserini tetikliyor.

ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜR

Mesanede oluşan kötü huylu tümörlerin mesane kanseri olarak adlandırıldığını söyleyen Ertekin, “Her yıl binlerce yetişkin insanı etkileyen mesane kanseri, erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülmektedir.” dedi.

BELİRTİLERİ

Prof. Dr. Ertekin, mesane kanserinin ağrısız bir şekilde kendisini gösterdiğini belirterek belirtilerini şöyle sıraladı:İdrardan kan gelmesi , alt karın bölgesinde ağrı, idrar yaparken ağrı, idrar yaparken yanma hissi, sık idrara çıkma.

Dolaylı olarak gözlemlenen diğer belirtiler ise şöyle; istemsiz kilo kaybı, anemi, baş ağrısı, halsizlik, kemik hassasiyeti, kemik ve karın ağrısı, cinsel ilişki sırasında ağrı.

Mesane kanserinin, mesanede bulunan hücrelerin anormal şekilde büyümesiyle oluştuğunu hatırlatan Prof. Ertekin, “Oluşan hücreler, normal oranda büyüyüp bölünmek yerine kontrolsüzce büyüyüp ölmelerine yol açan bir mutasyona uğrar. Bu mutasyon sonucunda ise kanserli hücreler meydana gelir” dedi.

ÜÇ TÜR MESANE KANSERİ BULUNUYOR

Üç tür mesane kanseri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ertekin, “Değişici Epitel Hücreli Karsinom. Mesane kanserinin yüzde 90’a yakını bu türdür. Daha az rastlanan Yassı Epitel Hücreli Karsinom ve mesane türlerinin yüzde 3’üne neden olan Adenokarsinom” dedi.

Mesane kanserinin idrar örneğinin incelenmesi sonucu teşhis edilebildiğini söyleyen Ertekin, kesin tanı için mesane endoskopisinin gerekli olduğunu hatırlattı.

TEDAVİ SÜRECİ

Tedavi yönteminin patolojik testler sonucu elde edilen bulgulara göre belirlendiğini ifade eden Ertekin, “En çok kullanılan yöntemler; cerrahi işlemler, kemoterapi ve radyasyon tedavisidir. Cerrahi yöntem, hastalığın evresine bağlı olarak tek başına uygulanabileceği gibi diğer tedavi yöntemleriyle birlikte de tercih edilebilir. Kemoterapi genel olarak cerrahi işlemden sonra uygulanır. Radyasyon terapide ise X ışınları veya yüksek enerjili ışınlar kullanılarak kanserli hücreleri yok etmek amaçlanır.” dedi,