Meme kanserine karşı birlikte yürüdüler

“Meme Kanseri Farkındalık Ayı” dolayısıyla işbirliği yapan Kadıköy Belediyesi ile Türk Tıbbi Onkoloji Derneği “Meme Kanserinden Korkmuyorum Yürüyorum” etkinliğine imza attı

Kadıköy Belediyesi ile Türk Tıbbi Onkoloji Derneği el ele verdi, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” nedeniyle 13 Ekim Pazar günü Caddebostan'da “Meme Kanserinden Korkmuyorum Yürüyorum” etkinliği düzenledi.

Suadiye Hotel önünde kurulan stanttan pembe balonlarını ve etkinlik için hazırlanan üzerinde “Korkmuyorum Yürüyorum” yazısı ile meme kanserinin sembolü olan pembe kurdelenin yer aldığı tişörtlerini alan 7'den 70'e bütün Kadıköylüler, Bağdat Caddesi sahil yolunda bir araya geldi.

Yoğun bir katılımın olduğu, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu ile belediye çalışanlarının yer aldığı etkinliğe, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odaşı da eşi Rojvan Odabaşı ve oğlu Rona ile katılarak destek verdi.

“Gökyüzü pembeye boyandı”

Sahil yolunda “Meme Sağlığını Önemse Hayata Gülümse” pankartının arkasında biraraya gelerek yürüyüşe başlayan Kadıköylüler, yürüyüşün bitiş noktası olan Caddebostan Migros'a kadar “Korkmuyorum Yürüyürüm” ile “Farkındayım Korkmuyorum” sloganı attı ve alkış tuttu. Sahilde spor yapanlar ve güneşli havanın keyfini çıkaranlar da alkışlayarak yürüyüşe destek verdi. Katılımcılar, yürüyüşün bitiş noktasında müzikle ve ikramla karşılandı. Etkinlik pembe balonların gökyüzüne bırakılması ile son buldu.