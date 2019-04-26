Liselilerden kan bağışı kampanyası

Kadıköy Anadolu Lisesi, “Kan Ver Kalplerde Kal” sloganıyla Kadıköylüleri kan ve kök hücre bağışında bulunmaya çağırıyor

Kadıköy Anadolu Lisesi, bugün (26 Nisan Cuma) saat 9.00 ile 19.30 saatleri arasında “Kan Ver Kalplerde Kal” sloganı ile 3. Geleneksel Kan Ve Kök Hücre Bağışı etkinliği düzenliyor. Lisenin çevresinde broşür dağıtan Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri de kan ve kök hücre bağışında bulunmaları için Kadıköylülere çağrıda bulunuyor.

HER ÜNİTE KAN BİR FİDAN

Kızılay ile el ele verilerek üç yıldır sürdürülen etkinliğe geçen yıl kök hücre bağışının da eklendiğini dile getiren ve kendisi de kan ve kök hücre bağışında bulunan Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürü Ali Fuat Güney, “Öğrencilerimiz bu etkinlik için canı gönülden çalıştı ve kan ve kök hücre bağışı için duyarlılık oluşturdular. Bir yıllık bir hazırlık süreci olan bu etkinliğe destek için sanatçılar ve sporcularla da iletişime geçtiler. Etkinlik yarın da Kadıköy İskele’de devam edecek. Kadıköylüleri bugün okulumuza, yarın da iskeleye bekliyoruz. Kan ve kök hücre bağışında bulunuyorsunuz ve bağış bekleyenlere umut oluyorsunuz. Geçen yıl 450 kan 73 kök hücre bağışı yapıldı. Ümidimiz bu sayının bu yıl daha da artması.” diye konuştu. Lise Müdürü Güney, sözlerine şu bilgileri de ekledi; “Kızılay bağışta bulunulan her ünite kan için fidan veriyor. Biz de bu fidanları Aydos Ormanı’nda bulunan 2 bin fidanlık korumuza dikeceğiz.”

“BİLİNÇLENMEMİZ GEREKİYOR”

Kadıköy Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Arzu Kaygusuz ise şunları söyledi: “Kan bağışında da bulunmak istedim ama kan değerlerim düşük çıktı. O yüzden sadece kök hücre bağışında bulundum. Umarım kök hücre bekleyenlere umut oluruz ve eşleşme sağlanır. Birilerine şifa olursak ne mutlu bize. Kadıköylüleri lisemize bekliyoruz.”

Kan ve kök hücre bağışında bulunan Ayhan Batur ise, “Kan ve organ bağışında bulunursak belki bir kişinin hayatta kalmasına katkımız olur Herkesin bu ve buna benzer etkinliklere ve kampanyalara destek vermesini istiyorum. Bazı insanlarda korku var. Ama korkulacak bir durum yok. Her şey doktor kontrolünde yapılıyor. İnsanların bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor.” dedi.