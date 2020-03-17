Korona virüsüne karşı 14 kural

Sağlık Bakanlığı tüm dünyada hızla yayılmakta olan korana virüsüne karşı 14 kural açıkladı

Sağlık Bakanlığı 170’in üzerinde ülkeyi etkisi altına alan korana virüs riskine karşı 14 kural açıkladı. Bakanlığın web ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı “Sorun küresel, mücadele ulusal” sloganı ile paylaşılan 14 kural şöyle: