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Korona virüsüne karşı 14 kural

Sağlık Bakanlığı tüm dünyada hızla yayılmakta olan korana virüsüne karşı 14 kural açıkladı

Korona virüsüne karşı 14 kural
Leyla Alp

Sağlık Bakanlığı 170’in üzerinde ülkeyi etkisi altına alan korana virüs riskine karşı 14 kural açıkladı. Bakanlığın web ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı “Sorun küresel, mücadele ulusal” sloganı ile paylaşılan 14 kural şöyle:

  1. Ellerinizi sık sık, su ve sabun ile en az yirmi saniye boyunca ovarak yıkayın.
  2. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın.
  3. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın
  4. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3- 4 adım mesafe koyun.
  5. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin.
  6. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 gününü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin.
  7. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.
  8. Kapı kolları, armatürler lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin.
  9. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın.
  10. Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayın.
  11. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının.
  12. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılara ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın.
  13. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılara ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın.
  14. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Etiketler; #korona #virüs #önlem #sağlık bakanlığı #14 kural
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