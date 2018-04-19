Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri” Kan Ver Kalplerde KAL!” sloganı başlattıkları ile Kök Hücre ve Kan Bağışı kampanyasına yolu Kadıköy'den geçen herkesi bekliyor.

Kök hücre ve kan bağışında farkındalık yaratmayı hedefleyen Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri Kızılay işbirliği ile Kök Hücre ve Kan Bağışı kampanyası başlattı.

Öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler tarafından organize edilen kampanya bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor. Kadıköy Belediyesinin de destek verdiği kök hücre ve kan bağışı 20 Nisan Cuma günü okul bahçesinde yapılacak.

Anadolu Lisesi öğrencilerinin kampanyasına Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Manço,Erkan Can, Reha Özca, Sunay Akın, Fatih Portakal gibi pek çok isim destek oldu. Sosyal medyada #KanVerKalplerdeKAL hastagı ile çağrı yapan gençler tüm Kadıköylüleri ve yolu Kadıköy'den geçen herkesi okulun ön bahçesinde gerçekleşecek olan etkinliğe bekliyor.

KİMLER KAN BAĞIŞI YAPABİLİR?

Ağırlığı 50 kg’ın üzerinde, 18-65 yaşları arasındaki sağlıklı her birey 3 ay ara ile yılda en fazla 4 kez olmak üzere kan bağışlayabilir.

Kan vermeden önce yorgun, uykusuz ve aç olmamalı,

Son 12 saat içinde aşırı miktarda alkol almamış olmalı

Kullanılan ilaçlar, aşılar doktora bildirilmelidir.

KİMLER KÖK HÜCRE BAĞIŞINDA BULUNABİLİR?

• 18-50 yaş aralığında olmak

• 50 kg üzerinde olmak

• Uzun süre ilaç kullanmayı gerektiren kronik bir hastalığın olmaması (Diabet,Kalp Damar Hastalıkları, Troid, Haşimato Troidi,Romatizma,..v.s gibi hastalıkların olmaması)

• Hepatit B, Hepatit C, Sifilis gibi bulaşıcı hastalıkların olmaması

• Kanser tedavisi almamış olmak

• AIDS tanısı almamış olmak