Kalp sağlığı açısından Kadıköy…

Dünya Kalp Günü’nde kalp sağlığı açısından nasıl bir Kadıköy istendiği konuşuldu

‘Dünya Kalp Günü’ olan 29 Eylül’de, “Kalp Sağlığı Açısından Nasıl Bir Kadıköy Hayal Ediyoruz” toplantısı Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Türk Kalp Vakfı ve Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİPAM) tarafından düzenlenen toplantının moderatörlüğünü HİPAM Müdürü Prof. Dr. Ali Serdar Fak yaptı. Toplantıya Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu, Kadıköy Gönüllüleri adına Caddebostan Gönüllüleri Başkanı Eczacı Güliz Kaptan ve M.Ü Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ayşenur Eriman konuşmacı olarak katıldılar.

Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven ve Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa

Oltulu’nun açılış konuşmalarının ardından Devlet Opera ve Bale orkestrasından bir grup sanatçı kısa bir klasik müzik dinletisi sundu.

Toplantıda öncelikle kalp damar hastalığının en yaygın görülen ve en sık ölüme sebep olan hastalık olduğu, buna karşın önlenebilir bir hastalık olduğu vurgulandı. Kalp damar hastalıklarının önlenmesi için bireysel çabalara ek olarak özellikle toplum temelli projelerin gerekli olduğu belirtilerek bu konuda üniversiteler, belediyeler ve sivil toplum

kuruluşlarının birlikte çalışmalarının önemi ifade edildi.

GÖNÜLLÜLERDEN TALEP

Üniversite öğrencisi Ayşenur Eriman Kadıköy Belediyesi gönüllülerinin sağlıklı yemekler veya ev yemekleri hazırlamak ve bunları ekonomik olarak öğrencilere sunmak gibi projeler

geliştirmelerini talep etti. Ayrıca üniversite ile belediyenin öğrencilere yönelik sağlıklı beslenme ve sağlıklı yemek atölyeleri gerçekleştirmesini önerdi. Öğrenci Kalp Sağlığı Projesi kapsamında geçenyıl Göztepe Yerleşkesi’ne bisiklet yolları yapıldığını, bunun güzel bir

başlangıç olduğunu söyledi. Ancak Üniversiteye ulaşım için de güvenli ve alternatif bisiklet yollarını Belediyeden beklediklerini ifade etti.

Kadıköy Belediyesi gönüllüleri adına Güliz Kaptan tüm bu talepleri not aldıklarını ve Belediye, Üniversite ve Türk Kalp Vakfı ile birlikte çalışmaktan memnun olacaklarını belirtti. Toplantı diğer katılımcıların soru ve katkıları ile devam etti.