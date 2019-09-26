Kadıköylü hekiminin yanında

Caferağa ve Merdivenköy mahallelerinde çalışan aile hekimlerinden Eyüp Borucu ve Süleyman Baba sebep gösterilmeden görevden alındı. Kadıköylüler doktorları için harekete geçti ve imza kampanyası başlattı

Moda Aile Sağlığı Merkezi’nde dört yıldır aile hekimliği yapan Eyüp Borucu ve Merdivenköy 13 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde sekiz yıldır hekimlik yapan Süleyman Baba’nın sözleşmeleri, Sağlık Bakanlığı tarafından feshedildi. Borucu ve Baba’ya herhangi bir şekilde feshetme gerekçesi bildirilmezken Merdivenköy ve Caferağa mahalle sakinleri harekete geçerek #doktorumuzuistiyoruz başlığıyla imza toplamaya başladılar.

“ZATEN SORUŞTURMADAN GEÇİYORLAR”

Muhtarlık ve eczaneler yoluyla toplanan imzalar bine yaklaşırken Merdivenköy Muhtarı Nazan Gürkan, bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini söyledi: “Esas mesele Ali’nin Veli’nin görevden alınması değil. Hiçbir gerekçe gösterilmeden, hukuksuz şekilde iki doktorun görevden alınmaları. En kaliteli doktorları görevden aldılar. Süleyman Baba bizim mahallemizde çok sevilen biriydi. Şerdil Başkan’a da ilettik, Türkiye’de 3 bine yakın aile hekimi görevden alınmış. Bunun hakkında derhal harekete geçilmeli çünkü hiçbir sebep söylemiyorlar. Ayrıca bu doktorlar 8 sene önce göreve alınırken zaten tüm güvenlik soruşturmalarından geçiyorlar.”

Sözleşmenin feshedilmesiyle ilgili aile hekimi Süleyman Baba karşı dava açarken, yaptığı karşı duruşun şahsi bir mesele değil, hukuksuzluğa karşı mücadele olduğunu dile getirdi.

HASTALAR DA MAĞDUR

Moda Aile Sağlığı Merkezi’nde dört yıldır aile hekimliği yapan Eyüp Borucu da sözleşmesi feshedilen doktorlardan. Caferağa Muhtarı Zeynep Ayman, Borucu’yu Caferağa mahalle sakinlerinin çok sevdiğini özellikle vurgularken, “700’e yaklaştı imzalar ve artıyor. Bu kadar sebepsiz, keyfi uygulamaların doğru olmadığını düşünüyorum. Özellikle sağlık alanındaki bu uygulama, doktor-hasta arasındaki güveni sarsıyor. Eyüp Bey’in hastaları doktorlarını arıyorlar, şikayetçiler. ‘Yaptım oldu’ gibi bir mantık bu. Hastalar da mağdur oldular. Diğer doktorların da iş yükü artmış durumda. Yeni gelen doktorla uyum nasıl sağlanacak bu belirsiz. Bu kadar keyfi işler yapılabiliyor mu?” dedi.

İstanbul’da daha önce 15 aile hekiminin sözleşmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından feshedilmişti. 657 sayılı yasaya KHK ile eklenen bir maddeye dayandırılarak güvenlik soruşturmasından geçirilmiş birçok doktor işten çıkarılmıştı.