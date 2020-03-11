Kadıköy Belediyesi korona önlemlerini arttırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de bir kişide korona virüsü tespit edildiğini açıklaması tüm ülkeyi alarma geçirdi. Kadıköy Belediyesi de önlemleri arttırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart Çarşamba saat 00.30’da düzenlediği basın toplantısında, korona virüsü şüphesi olan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Erkek hastanın genel durumunun iyi olduğunu söyleyen Koca, bu kişinin Avrupa'dan döndüğünü belirterek “Yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmayın” dedi. Koca, yurt dışından dönenlerin 14 gün evden çıkmamaları uyarısında da bulundu.

Sağlık Bakanı’nın açıklamasından önce harekete geçen Kadıköy Belediyesi, yeni tip korona virüsüne yönelik başta Hasanpaşa’da bulunan belediye hizmet binası olmak üzere, belediyeye bağlı kreşler, Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Merkezi, Rana Beşe Sağlık Polikliniği gibi daha fazla risk altında olan alanları dezenfekte etti. Dezenfeksiyon çalışmalarının bundan sonra da devam edeceği belirtildi.

Dünyayı etkileyen pandemik bir enfeksiyon olan yeni tip korona virüsü salgınında Sağlık Bakanlığı, İl ve ilçe Sağlık Müdürleri birinci elden yürütücü durumunda ancak Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü de vatandaşın kaygılarını bir nebze azaltabilmek için, önleyici bir hizmet olarak bakteri, mantar, virüs gibi mikroorganizmalara yönelik geniş spektrumlu dezenfektasyon uygulamalarını arttırdı; talep eden okulları da eğitim dışındaki zamanlarda dezenfekte etti.

Öte yandan Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kadıköy Belediyesi hizmet binasında vatandaşların sıkça uğradığı, kalabalık olan bölümlerin girişlerine, kapılara el dezenfektanı yerleştirdi.

SOSYAL MEDYA PANELİ

Türk Tabipler Birliği(TTB) ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile sosyal medya üzerinden yeni tip korona virüsüne yönelik bir panel de düzenlendi. Türk Tabipleri Birliği’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Heval Bozdağ ve Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Zeynep Nükhet Ceylan korona virüsü hakkında sosyal medya üzerinden gelen sorulara yanıt verdi.

Ayrıca Sağlık Müdürlüğü, fiziki çalışmaların yanı sıra yeni tip korona virüsünün yayılım gösterdiğinin anlaşılmasından bu yana, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerinden yola çıkarak kişisel temizlik ve hijyen konusunda nasıl tedbir alınması gerektiğiyle ilgili başta personel olmak üzere bilgilendirme çalışmaları düzenledi. Mahallelerden gelen taleplere göre, enfeksiyon uzmanları korona virüsünden korunmaya ilişkin bilgilendirme yaptı. Sağlık alanında yayınlanan e-bültende korona virüsüne ilişkin bilgiler ve korunma yolları paylaşıldı; web sayfalarına korunma yollarına ilişkin görseller koyuldu. Muhtarlar, gönüllü evleri, kültür merkezlerine bilgilendirme için afişler asıldı.