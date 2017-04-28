İleri Yaşta Aşı Olmak

Aşı olmak sadece çocuklar için değil erişkinler içinde oldukça önemli. Marmara Üniversitesi Geriatri Bölümü’nden Uzm. Dr. Aslı Tufan Çinçin ileri yaşlarda aşı olmanın önemini anlattı

İleri yaşla birlikte kronik hastalıkların artması ve bağışıklık sisteminde ortaya çıkan değişiklikler enfeksiyon riskini arttırmaktadır. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları kolaylıkla alt solunum yoluna ilerlemekte ve zatürreeye sebep olmaktadır. Zatürree yaşlılarda ölüme sebebiyet vermektedir. Yapılan çalışmalar çocukluk çağında olduğu gibi ileri yaşta da aşılamanın çok önemli olduğunu göstermiştir. Bu sebeple diyabet, kronik kalp hastaları, KOAH, astım hastaları, bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde ve 65 yaş üstü yaşlılarda aşılama takvimi oluşturulmuştur. Bu doğrultuda önerilen aşılar şöyle;

1- Zatürree aşısı (Pnömokok aşısı): Her mevsim uygulanabilir. Daha önce hiç aşı olmamışsa önce konjuge 13 değerli pnömokok aşısı yapılması, 1 yıl sonra 23 değerli polisakkarit aşı yapılması önerilir. Özel durumlarda bu süre 2 aydır. Zatürre aşısına; Marmara Üniversitesi Pendik Eğt.Arş. Göztepe Eğt.Arş. Siyami Ersek, Koşuyolu Kalp, Haydarpaşa Numune, Fatih Sultan Mehmet, Kartal Eğt.Arş. Ümraniye Eğt.Arş. gibi hastanelerden ulaşılabilmektedir. Ücretsiz aşıdır.

2- Tetanoz: 10 yılda bir olunmalıdır. Ücretsiz aşıdır.

3- Influenza (grip): Her yıl Eylül-Ekim-Kasım döneminde önerilmektedir

4- Hepatit B: Enfeksiyon geçirmemiş yani doğal bağışıklığı olmayan bireylerde yapılacak ilk doz ardından 1. ve 6. aylarda tekrar edilmek üzere toplam 3 doz şeklinde yapılmalıdır. Ücretsizdir.

5- Herpes Zoster: 65 yaş üstü 1 doz. Zona hastalığı ve sonrasında zonaya bağlı komplikasyonları önlemek için yapılır.

6- Meningokok: Riskli bireylerde, riskli coğrafyalara seyahat edeceklere 1 doz yapılır.