“Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü” buluştu

Ülkemizde 3 milyon kadın idrar kaçırma problemiyle karşı karşıya. İdrar kaçıran kadınları bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 2 yıl önce “Hayatta kaçırılan anların” hikayelerini konu alan ve tüm Türkiye ile birlikte kaleme alınan kitap projesinden sonra, Kontinans Derneği, Canped ve Nergis Kumbasar, 2019-2020 yılında önemli bir projeye daha imza atmak için buluştu. İdrar kaçırma konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiren Kontinans Derneği ve proje temsilcisi Nergis Kumbasar, “Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü” projesi için tekrar bir araya geldi. Proje kapsamında yoğun bir katılımın gerçekleştiği ilk seminer ise Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi işbirliği ile yapıldı.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi ve Kontinans Derneği işbirliğiyle Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen “İdrar Kaçırmak Bir Problemdir” konulu bilgilendirme semineri Nergis Kumbasar'ın moderatörlüğünde Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ve yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkesen’in konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşti.

“NASIL OLDUĞU ÖNEMLİ”

Bu hastalığın belirtisinin arkasında çok fazla hastalık da yatabildiğini ifade eden Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, doğru ve hızlı tedavi için idrar kaçırmanın tiplerini ve sebeplerini de kontrol etmenin önemine vurgu yaptı. Hastaların tedavi noktasında ilaç ya da ameliyat ön yargısıyla doktora gittiğine dikkat çeken Tarcan şöyle devam etti: “Nasıl ve ne zaman idrar kaçırıyorsunuz? Ani bir sıkışma hissiyle mi idrar kaçırıyorsunuz? Bunun adı sıkışma tipi idrar kaçırma. Öksürmeyle, aksırmayla yapılan idrar kaçırma ise stres tipi idrar kaçırma diyoruz. Her ikisine de sahipseniz karışık tipte idrar kaçırma. Hiç fark etmeden devamlı damla damla bunun adı da devamlı tipte idrar kaçırma. Hareket kabiliyetiniz iyice azalmış ise hareket güçlüğü yaşıyorsanız buna da fonksiyonel tipi idrar kaçırma diyoruz. Hekimin bunu iyi ayırt etmesi lazım. Doktorlar da o yüzden bununla ilgili size detaylı sorular sorarlar. Bazen sorularla da cevap bulunamayınca testlerle de idrar kaçırmanın hangisi olduğu da ortaya çıkar.”

“YÜRÜYÜŞ VE PİLATES YAPIN”

Kahkaha atarken ya da gülerken de idrar kaçırmaları yaşanmasına değinen Tufan Tarcan, “Eğer çocuklarınız 4 yaşını doldurmuş ve hala daha tam kuru değilse bir hekime başvurması gerekiyor. Masum idrar kaçırmanın önüne bir an önce geçilmeli. Çocuklarda sosyal etkileri olabiliyor. Hatta böbrek yetmezliğine kadar gidebiliyor.” diye konuştu.

İdrar kaçırmanın insanların sosyal yaşamını etkileyen bir hastalık olduğunun altını çizen Prof. Dr. Oktay Demirkesen ise genel olarak bu hastalığın 40 yaşından sonra kadınlarda daha sık görüldüğünü belirtirken, ileriki yaşlarda ise hem kadınlarda hem de erkeklerde yaşandığını belirtti.

Gebelik döneminin risk faktörü taşıdığına dikkat çeken Demirkesen, “Yürüyüş ve pilatesin idrar kaçırmaya pozitif etkisi var. Stres tipi idrar kaçırmaya özellikle faydası olacağını söyleyebiliriz.” açıklamasında bulundu.