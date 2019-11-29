Hastane var ruhsat yok!

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV)’in kurduğu LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nin ruhsat sorunu hala devam ediyor. LÖSEV yetkililerine hem lösemi hakkında merak edilenleri hem de ruhsat konusunda ne aşamada olunduğunu sorduk

Kan kanseri yani Lösemi en çok korkulan hastalıkların başında yer alıyor. Özellikle çocuklarda sıklıkla görülen, ilik naklinin oldukça önemli olduğu bu hastalık tedavi edilmezse ölümle sonuçlanıyor. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) özellikle çocukların sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli çalışmalara imza atıyor. LÖSEV tarafından yapılan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi Sağlık Bakanlığı’nın engeline takıldı ve ruhsat alamadı. LÖSEV yetkilileriyle hastalığın seyrini, ilik naklinin önemini ve yaşadıkları ruhsat sorununu konuştuk

Lösemi nasıl bir hastalık? Belirtileri neler, nasıl başlıyor nasıl bir süreç izliyor?

Lösemi en kısa tanımıyla kan kanseri demektir. Özellikle 0-13 yaş arası çocuklarda ciddi oranda görülen ve çocukluk çağı kanseri olarak bilinen bir hastalıktır. Vücuttaki morarmalar, deri altı kanamaları denen kırmızı benekler, yüksek ateş, kuru öksürük, kol ve bacaklardaki kemik ağrıları önemli belirtilerdir.

Sadece çocuklarda mı görülüyor?

Çocukluk çağı kanseri olarak bilinmekle birlikte yetişkin hastalarda da görülen bir kanser türüdür.

“YÜZDE DOKSAN İYİLEŞME OLUYOR”

Nasıl bir tedavi süreci var? İyileşme oranı nedir?

LÖSANTE hastanemiz ile birlikte yüzde 92’lere varan iyileşme oranlarından bahsediyoruz. Ortalama üç, 3 buçuk yıl süren bir tedavi sürecinden bahsediyoruz. Tedavi olumlu olarak sonuçlandıktan sonra ise hastalarımızın yıllık ömür boyu kontrolleri ve takibi devam ediyor.

Türkiye’de ne kadar lösemi hastası var?

Vakfımıza kayıtlı bulunan 35 bin civarı kanser hastamız mevcuttur. Türkiye’de her yıl 2 bin yeni lösemili çocuk vakası ortaya çıkıyor.

Lösemi tedavisinde kemik iliği nakli çok önemli, ana-kök hücre nedir? Kemik iliği nakli nasıl yapılıyor?

Kemik iliği naklinde temel prensip, kan hücrelerinin yapımını sağlayan ana-kök hücrelerin sağlam bireylerden (verici-donör) alınarak lösemi hastasına verilmesidir. Böylece normal kan yapımı sağlanmış olur. Toplama işlemi ameliyathane koşullarında genel anestezi altında uyutularak yapılır. Özel iğneler kullanılarak kemik içine girilerek ilik enjektörlere çekilir. Belirli miktarda alınan ana-kök hücreler özel torbalarda, filtre edilerek bekletilmeden lösemi hastasına damar yoluyla verilir.

Kemik iliği naklinin başarı oranı ne?

Dünyanın gelişmiş hematoloji merkezlerinde olduğu gibi ülkemizde de kemik iliği nakli başarıyla yapılmaktadır. Löseminin cinsine ve vericinin uygunluğuna göre değişmekle birlikte sonuçlar olumludur. Yüzde 43 ile yüzde 83 oranında başarı elde edilmektedir.

LÖSEV’in kuruluş süreci ve çalışmalarından bahseder misiniz?

LÖSEV’i kurmaktaki amacımız lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak, bunun yanı sıra, kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmektir.

LÖSANTE’NİN RUHSAT SORUNU

Lösev’in kurduğu Lösante’nin bitmeyen bir ruhsat sorunu var. Bunu biraz anlatabilir misiniz? Son durum nedir?

“Bir Tuğla Da Sen Koy” projemiz kapsamında hayata geçen LÖSANTE hastanesi Ankara’da bulunan 400 yatak kapasiteli çocuk-yetişkin hastanesidir.

LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi olarak vizyonumuz; ülkemizin kaliteli sağlık hizmetine öncülük eden, sadece hastalarına ve çalışanlarına değil, birlikte ilerlediği bütün paydaşlarına da değer katan, “iyilik = sağlık” felsefesi ile toplumun gereksinimlerini takip ederek ve öngörerek sağlık, eğitim ve refah düzeyine katkıda bulunan, bunları yaparken kaynaklarını etkin olarak kullanan ve giderek geliştiren, mensubu olmaktan gurur, hastası olmaktan memnuniyet duyulan ulusal ve uluslararası alanda saygın ve lider bir hastane olmaktır. Devam eden bu süreçte şu ana kadar 75 yatak ruhsat almış ve hizmet verir durumdadır. Bu süreçte tüm çalışmalarımız, gerekli kurum ve bakanlıklarla iletişimlerimiz devam ediyor.

LÖSEV’e gönüllü olmak için ne yapmak gerekiyor? Gönüllü olmak ne demek? Herkes gönüllü olabilir mi?

Lösemili çocuklarımız ve onların ailelerine yardımcı olmak isteyen herkes birer LÖSEV Gönüllüsü olabilir. www.losev.org.tr/gonullu adresini ziyaret ederek LÖSEV gönüllüsü olabilir, çalışmalarımızı Türkiye’nin her köşesinde devam ettirmemize, lösemili çocuklarımızın ve kanser hastalarının sesini duyurmamıza yardımcı olabilirsiniz.