Hastalar mutlu, hasta yakınları memnun

Kadıköy Belediyesi’nin sosyal projelerinden biri olan Alzheimer Merkezi Dünya Alzheimer Günü’nde açıldı. Biz de konunun uzmanlarına, hasta ve hasta yakınlarına mikrofon uzattık

Kadıköy Belediyesi Türkiye'de yalnızca üç tane bulunan Alzheimer merkezi ve sosyal yaşam evine bir yenisini ekledi. Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak, hasta yakınlarının da yükünü azaltacak merkezin 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde gerçekleşen açılışına, konu hakkında çalışmalar yapan uzmanların yanı sıra birçok Alzheimer hastası ve hasta yakını da yoğun ilgi gösterdi. Biz de Gazete Kadıköy olarak konunun uzmanlarına, hasta ve hasta yakınlarına görüşlerini sorduk

“STRES KEYİFLİ SAATLERE DÖNÜŞECEK”

Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şube Başkanı Türker Şahiner: Başta Aykurt Başkan sayesinde bu yapıya kavuştuk. Bundan sonra bize büyük bir görev düşüyor. Erken dönem, orta dönem hastaların bakımlarına, eğitimlerine, evde onlara yardımcı olan kişilerin eğitimlerine katkıda bulunacağız. Bir o kadar önemli olarak Alzheimer’e aday, henüz Alzheimer olmamış genç yaşlı kitlemize hitap edeceğiz. Onların eğitimleri, hobileri ne kadar geliştirebilir, ne kadar burada paylaşımını sağlayabilirsek, Alzheimer adına o kadar katkıda bulunmuş olacağız.

“GELECEĞİN PROJESİ”

Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi’nin sorumlusu Dr. Zeynep Süzme: Merkezin giriş katında Alzheimer hastalarına hizmet vereceğiz. Buraya teşhisi konmuş, tedavisi başlamış ilk aşamalardaki hastaları alıyoruz. Uygun fiziksel ve zihinsel rehabilitasyonlarla hastanın evre atlamasını engellemeye çalışacağız. Hasta yakınını da iki gün rahatlatmış olacağız. Üst katımızda da Sosyal Yaşam Evimiz var. Burada da çeşitli 65 yaş üstü yoğunluklu olmak üzere hobi atölyeleri ve türlü etkinlikler gerçekleşecek.

“YAŞAMA SEVİNÇLERİNE ORTAK OLACAĞIZ”

19 Mayıs Mahallesi muhtarı Soner Arafal: Mahallemin yaş ortalaması hayli fazla. O açıdan çok isabetli oldu. Komşuluk ilişkilerimiz gittikçe zayıflıyor. Bu merkezde yaşlılarımızın yaşama sevinçlerine ortak olacağız. Umarım bu bir örnek olur ve bütün mahallelerimize yayılır. Mahalle sakinlerimize projeyi anlattık ve bizi her konuda desteklediler.

“ÖRNEK OLMALI”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Nahide Görün :Yaşlılarla çalışıyorum, engellilerle çalışıyorum. Bu yaş grubunda Alzheimer artık çok arttı. Böyle merkezlerde büyük bir ihtiyaç haline geldi. Bu yönüyle de Kadıköy Belediyesi diğer belediyelere örnek oldu.

“HEPİMİZ YAŞLANACAĞIZ”

Müzisyen Fatih Erkoç: Bu akşam eski mahallem olan Kozyatağı’na uğradım. Öğrendim ki bu güzel merkezin açılışı varmış. Orada bulunmak, bu açılışa katılmak istedim. Gerçekten de bu güzel çalışmaları yapan herkesi kutluyorum. Hepimizin yolu yaşlılığa doğru gidiyor. Belki yarın biz de bu dertle baş başa kalacağız. Dolayısıyla böyle projelere katkıda bulunmak çok önemli.

“ÇOK MEMNUN OLDUM”

Alzheimer hastası Nurten Tüyer (84) :Hayırlı uğurlu olsun bu merkez. Benim gibi olanlara Allah şifa versin. Doktorlarımıza sabır versin(gülüyor). Bir yaştan sonra her şey unutuluyor. Allahtan kızım var. Ben sanatla çok ilgiliyim. Özellikle Türk Sanat Müziği çok severim. Bu merkezde müzikle ilgili de çalışmalar yapılacağı için çok memnun oldum.

“YALNIZLIKTAN KURTULDUK”

Özcan Günelsel (87): Çok mutluyuz bizim gibi yaşlıları düşündükleri için. Evde dört duvarın arasında böyle yalnızlıktan kurtulduk bugün. Çok güzel bir gün geçirdik. Geçtiğimiz senelerde diğer Sosyal Yaşam Evi’ne de gitmiştik zaten. Bilgisayar öğrendik. Televizyona çıktım. Bizim belediyemize çok teşekkür ederiz. Böyle bir sosyal faaliyetleri olduğu için.

“HAREKETLİ OLMAYI ÖĞRENİYORUZ”

Ayla Can (80): “Bu merkezler sayesinde daha hareketli olmayı öğreniyoruz. Evde oturup tek bir şeyle meşgul olmaktansa, burada pek çok şeyle meşgul olacağız. Belediye reisimize ve burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum bu güzel gün için.”

“HAYATIMIZ RENKLENDİ”

Selma Özel (70) : “Daha önce de belediyenin Sosyal Yaşam Evi’ni kullandık. Hatta oranın ilk kurucularından, ilk gelenlerindeniz. Hayatım renklendi. Değişik bir ortam oldu benim için. Görevliler bize çok candan davrandılar, büyük saygı gösterdiler. Buradan da faydalanacağız. Çok teşekkürler belediyemize.”

“SEVİNÇTEN AĞLADIM”

Alzheimer hastası yakını Nurcan Tüyer, “Annem için zihinsel ve sanatsal gelişimi için çok önemli olacak. Zaman dilimini güzel değerlendirmek, bir gününü bile mutlu geçirmesini sağlamak benim için bir ömre bedeldir. Böyle bir merkezin açıldığını duyunca sevinçten ağladım. Çünkü arayış içindeydim. Ve kimseye güvenemiyordum. Bu merkez bizim için büyük bir şans oldu.

“ÇOK YARDIMCI OLACAK”

Alzheimer hastası yakını Sevim Palalı: “ Böyle bir merkezin açılışı bizi çok mutlu etti. Bize çok yardımcı olacak. En azından annem kendi akranlarıyla vakit geçirecek.”

“ÇOK ÖNEMLİ”

Alzheimer hastası yakını Ayşe Görgün: Babam 11 yıl Alzheimer hastası olarak yaşadı. Nisan ayında hayatını kaybetti. Bizim için uzun ve yorucu bir süreçti. Burada böyle bir merkezin açılması çok önemli. Hasta yakınlarını bilinçlendirmek gerekiyor bu konuda. Eminim çok kişiye fayda sağlayacak bu merkezin en önemli gördüğüm işlevi bu.