Hareketsizliğe karşı “online egzersiz”

İleri yaştaki kişilerin egzersiz programlarına katılmasının öneminin altını çizen Prof. Dr. Feryal Subaşı, “Düzenli egzersiz kronik hastalıkların, hafıza kayıplarının önlenmesinin, yaşam kalitesinin artmasının üzerinde etkili oluyor” diyor

Korona virüsü salgınının yayılım hızını düşürmek için bir dizi önlemler alındı; kısıtlamalar getirildi. 65 yaş ve üzerindeki bireyler için uygulanan sokağa çıkma yasağı da bu kısıtlamalar içerisinde yer alıyor. Ama bu kısıtlamalar ileri yaştaki kişilerin hayatlarını zorlaştırıyor. Süreç hareketsiz bir yaşamı da beraberinde getiriyor. Hareketsizliğin neden olabileceği riskleri ortadan kaldırmak için Yeditepe Üniversitesi ile Kadıköy Belediyesi el ele verdi; ileri yaştaki kişiler için “online egzersiz” programı başlattı.

“Yaşlılar kronik hastalıklarına ve azalmış fonksiyonel kapasitelerine rağmen, sedanter (hareketsiz) yaşamak zorunda değiller. Sağlıklı yaşam için aktif yaşam tarzının belirlenmesi, yaşlıların fizyolojik ihtiyaçlarına göre egzersiz programlarına katılmaları yaşam boyu gereklidir.” diyen Yeditepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Feryal Subaşı, şöyle devam ediyor: “Egzersizin öneminden hareket edilerek Yeditepe Üniversitesi ile Kadıköy Belediyesi arasındaki protokol kapsamında, 2019 yılının Mart ayında Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi üyesi yaşlı bireylere yönelik egzersiz programına başladık. Şu an pandemi ile birlikte ara verdiğimiz programı, dijital platformda çevrimiçi olarak sürdürmeye devam ediyoruz.”

“YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYOR”

Korona virüsü salgını ile birlikte evlerinde kalan ileri yaştaki bireylerin hareketsiz yaşama bağlı dezavantajlara maruz kalmalarını önlemek için egzersiz yapılması gerektiği belirten Prof. Dr. Subaşı, konuşmasını şu şekilde sürdürüyor: “Düzenli egzersiz programına katılım yaşlı kişilerin sadece fonksiyonel düzey ve genel sağlık düzeylerini geliştirmekle kalmaz, kronik hastalıkların (Tip II diyabet, kalp ve dolaşım hastalıkları, osteoporoz, kanser), bilişsel defisitlerin, hafıza kayıplarının önlenmesi, yaşam kalitesinin arttırılması üzerinde etkili olmaktadır. Orta düzeyde, hatta düşük şiddette gerçekleştirilen egzersiz alışkanlığı, yaşlılarda kalça kırığı risklerini yüzde 55 oranla azaltabilmekte.”

“SAĞLIK DURUMU PROGRAMI BELİRLİYOR”

Pandemi öncesinde verilen egzersiz programına katılan bütün üyelerin, çevrimiçi egzersiz programına katılım sağladıklarına, yaşamlarının bir parçası haline gelen bu alışkanlıklarından vazgeçmek istemediklerine işaret eden Prof. Dr. Subaşı, “Bizim uyguladığımız egzersiz programına sağlıklı yaşlı dediğimiz, yani kronik hastalığı olsa bile bulguları kontrol altında olan, ilaçlarını düzenli kullananlar katılıyor. Yani katılımcıların medikal durumları hakkında detaylı bilgiye sahibiz. Egzersiz programı öncesinde katılımcıların kas kuvveti ve fiziksel kapasitelerini ölçtük ve değerlendirdik. Onların sağlık ve fonksiyonel durumlarına uygun bir program oluşturduk.” diyor.

“Programlarda ne tür egzersiz verdiğimiz ve bu egzersizi ne kadar sürede yapmaları gerektiği son derece önemli.” diyen Feryal Subaşı, bilgilendirmeye şöyle devam ediyor: “Bu kapsamda verdiğimiz egzersizler, günlük yaşamda fonksiyonel düzeyi, performansı artıracak, ‘aerobik’ diye tanımladığımız egzersizler. Bunun yanı sıra dengeyi geliştirecek, düşme risklerini azaltacak, hareket halinde iken vücudun parçalarının düzgün dizilişi ile ilgili farkındalık diyebileceğimiz postural kontrolü geliştiren egzersizleri içeriyor.”

“EGZERSİZ DANIŞMANLIĞI VERİLMELİ”

İleri yaştaki bireylerin egzersiz yapmakla ilgili korku ve endişeleri olduğunu da dile getiren Prof. Dr. Feryal Subaşı, düşme korkusunun da çok sık görüldüğünü söylüyor ve şu şekilde devam ediyor: “Yaşlı bireylerin sağlıklı yaşamlarını geliştirmek için onları bu süreçte yalnız bırakmamak ve egzersiz danışmanlığı vermek gerekir. İnsanların kronik hastalıkları olabilir, yaşlı da olabilirler ama hareketsiz yaşamak zorunda değiller. Bu nedenlerden dolayı Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi'nde egzersiz danışmanlığı veriyoruz. Katılımcıların seviyelerine uygun egzersizleri seçerek, güvenli bir şekilde yapmalarını sağlıyoruz. Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü asistanlarıyla birlikte bu programı bizzat takip ediyoruz. En az 8 hafta sürecek olan egzersiz programımızın her seansını başından sonuna kadar izleyerek, katılımcılara geri bildirim sağlıyoruz.”

Mental sağlığın da bu süreçten çok olumlu etkilendiğinin de unutulmaması ve egzersizin süreklilik gerektirdiğini belirten Subaşı, sözlerine şu bilgileri ekliyor: “Egzersizin şiddetinden ziyade, sıklığı ve egzersiz tipine dikkat edilmelidir. Haftada kaç gün, ne tip egzersiz yapıldığı son derece önemlidir. Odaklanmamız gereken çok fazla yorgunluğa neden olmayan, herhangi bir risk taşımayan, sürdürülebilir, normal yaşamın içine entegre olmuş egzersiz programlarını yaşlılara alışkanlık olarak kazandırmanın yollarını bulmaktır. Programımıza katılan yaşlı kişilerde biz bu hedeflere ulaşıyoruz.”

“NEFES ALDIRDI, RENK KATTI”

Sosya Yaşam Evi'ndeki online egzersiz programına katılan Ahmet Erbil, “Pandemide herhangi bir yere gidip spor yapma olanağı yok iken bizlere bu imkanı tanıyan Kadıköy Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Omuz yırtıklarım ve boyun fıtığım nedeni ile yapmam gereken hareketleri hastane ortamı yerine evde, sağlıklı bir ortamda yaptığım için çok mutluyum. Fiziksel sağlığımı koruyorum. Haftanın üç günü bu hareketleri yapmak için sabırsızlanıyoruz. Kendimi rahatlamış hissediyorum.” diyor.

“Böyle bir dönemde evde oturmaktan hareketsiz kalmıştık. Egzersizin yayın saatini dört gözle bekliyoruz. Hayatıma renk kattı.” diyen Gülgün Çetinkaya da şunları söylüyor: “Sosyalleşme adına çok mutlu oldum. Hem yaşım hem de içinde bulunduğumuz durumdan dolayı elden ayaktan çekilmek istemem doğrusu. Bu egzersizler rahatlattı, nefes aldırdı. Egzersiz yaptıran hocalarımız çok başarılılar. Kendilerine teşekkür ederim. Bu puslu günler bitince aktivitelerin devamını diliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler.”

Online egzersiz için iletişim numaraları:

Sahrayıcedit Mahallesi Sosyal Yaşam Evi 0216 363 43 81

19 Mayıs Mahallesi Sosyal Yaşam Evi 0216 356 11 14