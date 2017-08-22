Günün serin saatlerinde spor yapın

Sıcaklarda kontrolsüz ve aşırı zorlayıcı sporlardan kaçınılmalı

Yapılan spor aktivitesi sırasında normal yaşam anına göre vücut yaklaşık 10 kat strese maruz kalır ve aşırı enerji tüketimi olur. Yaz aylarında hava sıcaklığı fazla olduğu için spor sırasında stresin normalden daha fazla olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sadi Kayıran “Bu nedenle mümkün olduğunca günün erken saatlerinde, daha serin zamanlarda spor yapılmalı veya bulunduğumuz ortam havasının yapacağımız aktiviteye uygun olduğu salon, kompleks spor merkezleri gibi alanlarda spor yapılması tercih edilmeli” dedi.

Yaz aylarında spor yaparken beslenme ve su tüketimine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Sadi Kayıran “Sıcak havalarda terleme daha fazla olmakta ve ortalama 1-1,5 litre arası su kaybı olur. Spora başlamadan yaklaşık 30 dakika önce yoğun sıvı alımına başlanmalı ve spor sırasında verilen her arada muhakkak sıvı alımına devam edilmeli. Spor öncesi en az 1,5-2 saat önce yemek yeme sonlandırılmalı ve rahat bir mide ile sorun yaşamadan spora başlanmalı” şeklinde konuştu.

SPOR ÖNCESİ VÜCUT ANALİZİ

Yaz aylarında sağlık verilerimize uygun sporun tercih edilmesini, spora başlamadan önce vücudun yağ ve su oranının belirlenmesi gerektiğini aktaran Dr. Kayıran “Spor öncesi yapılacak vücut analizi ile yağ kütlesi ve su oranı belirlenmeli. Bu sayede daha uygun bir program ve planlama yapılabilir. Yapılacak spora özgü uygun donanım ve ayakkabı ile antrenman yapılmalı ve bu sayede daha az enerji tüketimi daha yüksek verimlilik sağlanmalı. Spora başlamadan önce ısınma ve esneme-germe programları planlanmalı ve başlangıçta kaslar aşırı yorulmamalı” dedi.

SOĞUMA EGZERSİZİNİ UNUTMAYIN

Sadece saha sporlarında değil, su sporlarında da benzer sorunlar ile de karşılaşıldığını söyleyen Dr. Kayıran “Bu nedenle yaz aylarında yapılan tüm sporlarda her zaman dikkat edilmeli, kontrolsüz aşırı zorlayıcı spor ve antrenmanlar mümkün olduğunca yapılmamalı. Yapılan spor aktivite sonrası muhakkak soğuma antrenmanları yapılmalıdır. Bu süre en az 15 dakika olmalı ve sonrasında sıvı alımı muhakkak yapılmalıdır. Spor sonrası hemen yemek yenmemeli ve spor sonrası tercih protein tüketimi olmalı ve kas kaybı yaşanmamalı” şeklinde konuştu.

KRAMP ANINDA SPORU BIRAKIN

Kasların aşırı yüklenmelerde veya hazır olmadıklarında çabuk yorulup krampa maruz kalabildiğini de belirten Kayıran “Bu nedenle olası kramp anında spora son verilmeli. Ayrıca şiddetli çarpıntı, bulantı, halsizlik veya huzursuzluk durumlarında da spor yapılmamalı ve çalışma sonlandırılmalı” uyarısında bulundu.

SPOR VE GÖZ SAĞLIĞI

Diğer taraftan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar, spor yaparken gözlerin korunması için 8 tavsiyede bulundu. İster profesyonel bir sporcu olun, ister bir sporsever; yazın açık havada spor yaparken gözlerinizi korumanız gerekiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar, spor yaparken gözlerinizi sonu körlüğe kadar gidebilecek kazalardan korumak için sporcu gözlüğü takmanız uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Banu Coşar, yazın açık havada spor yaparken gözümüze top, dirsek ve doğadaki yabancı cisimlerin gelebileceğini söyledi. Söz konusu bu travmaların; gözde yırtıklar, göz içi kanamalar, ödem, hatta kalıcı körlüğe bile neden olabileceğini belirtti. Prof. Coşar, sporcu gözlükleri için cam seçerken hem performansa hem de koruma özelliklerine bakılması gerektiğini belirterek, yüzü saran sporcu gözlükleri tercih edilmesini, dayanıklı cam seçilmesini, UV koruması yüzde yüz olan gözlükler kullanılmasını, su sporları gibi aktivelerle yapılıyorsa camların yüzeyinin su tutmaz özellikte olmasını, plaj voleybolu gibi aktivelerde gözlük camlarının çizilmeye karşı dayanıklı camlardan seçilmesini, parlama yapmayan camların tercih edilmesini tavsiye etti.