Haftalık Bağımsız Gazete 19 Kasım 2021
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"Diyabetli Çocuklar İçin Mutlu Eden Tarifler"

Diyabetli Çocuklar Vakfı tarafından, "Diyabetli Çocuklar İçin Mutlu Eden Tarifler" kitabı yayınlandı. Kitabın geliri, diyabetli ve çölyaklı çocukların beslenme ihtiyaçları için kullanılacak.

"Diyabetli Çocuklar İçin Mutlu Eden Tarifler"
Simge Kansu

Diyabetli Çocuklar Vakfı tarafından yayınlanan "Diyabetli Çocuklar İçin Mutlu Eden Tarifler" kitabı, raflarda yerini aldı. Geliri diyabetli ve çölyaklı çocukların beslenme ihtiyaçları için kullanılacak olan kitapta, çocukların kan şekerlerini "fırlatmayan" 51 tarif bulunuyor. Koç Üniversitesi Çocuk Diyabet Ekibinden Diyetisyen Tuğba Gökçe tarafından hazırlanan kitapta, diyabetle mutluluk arasında bağ kuruluyor.

Günümüzde Tip 1 diyabetli çocukların tedavisinde önemli değişimler yaşanıyor. Bir yandan, örneğin günde 5-10 kez parmak delerek glukoz ölçümü yerine sensörlerle, acı duymadan, günde 288 kez glukoz değerlerini görmek gibi 10-15 yıl önce hayal edilemez gelişmeler oluyor; öte yandan ise diyabetli çocukların başta besin seçimleri olmak üzere daha esnek bir yaşam biçimi sürmeleri mümkün oluyor. Bu sayede diyabetle arkadaş olmak, daha ötesi, diyabetle mutlu bir şekilde yaşamak mümkün ve konuşulur hale geliyor. Bununla birlikte, insülinin keşfinden 100 yıl sonra, diyabetli çocukların tedavisinde beslenme ve günlük yaşam düzeni önemini koruyor.

DİYABETLİ ÇOCUKLAR VAKFI

Diyabetli Çocuklar Vakfı, çocuk diyabeti alanında uzun yıllardır sürdürülen çalışmaların sonunda Prof. Dr. Şükrü Hatun’un girişimleri ile 14 Kasım 2014’de kuruldu. Kuruluş amacı, diyabetli çocuk ve gençlerin sağlığının geliştirilmesini ve bu amaçla gerçekleştirilecek eğitim veya çalışmalarda gerekli olan kaynakları sağlamak, diyabetli çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik diyabet eğitimi ve diyabet tedavisinde “arkadaşım diyabet” felsefesini yaygınlaştırmak için faaliyetlerde bulunmak, toplumda çocukluk çağı diyabetine ilişkin farkındalık yaratmak. Vakfın temel faaliyeti diyabetli çocuk kamplarını sürdürmek ve sayılarını arttırmak, diyabetli çocukların ve ailelerin diyabet eğitimini geliştirmek.

20 BİN ÇOCUK DİYABETLİ

Türkiye’de yaklaşık 20 bin çocuk Tip 1 diyabetli. Küçük çocuklarda hareketlilik, yeme davranışları, hızlı büyüme dönemleri ve sıklıkla araya giren hastalıklar gibi faktörler diyabet tedavisini ayrıca zorlaştırıyor. Yarısı 8 yaşın altında olan bu çocuklar, gece-gündüz parmaklarını sekiz-10 kez delerek kan şekerlerini ölçmek, uygun dozda insülin almak zorunda. Oysa sensör teknolojisiyle parmaklar delinmeden, cilt altından günde 288 kez şeker düzeyi ölçülebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) henüz karşılamadığı sensöre sadece maddi olanakları uygun çocuklar ulaşabiliyor.

Etiketler; #MutluEdenTarifler #beslenme #çocuk #çölyak #DiyabetliÇocuklarVakfı #diyabet #Diyaçev
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