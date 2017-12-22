DİŞ FIRÇALAMA ve ÖNEMİ

Kadıköy Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Hekimi Emel AKKERMAN, çocuklarda diş fırçalama alışkanlığı kazandırılmasının önemine dikkat çekiyor

Çocuklarda diş fırçalama alışkanlığının oturtulması gerekir. Çünkü çocukların dişleri yetişkinlere göre daha çabuk çürür. Bunun en önemli etkeni fazlaca tüketilen şeker, cips gibi gıdalardır.

Diş fırçalama alışkanlığının oturtulması için erken yaşlarda dişler fırçalanmaya başlanmalıdır.

Çocuklarda ilk dişler 6-8 ay arasında çıkmaya başlar ve bu dönemden itibaren dişler fırçalanmaya başlanmalıdır. Bu dönemde sabah ve gece beslenmeleri sonrası temiz nemli bir tülbent veya gazlı bezle dişlerin üzeri silinmelidir. Ebeveynler bu dönemlerde bu işlemleri yaparken zorlanabilir ya da gereksiz bulabilirler. Aslında diş çürüğüne neden olan mikroorganizmalar ilk dişlerin sürmesi ile birlikte ağza yerleşir. Bu nedenle bu işlemlerin her gün rutin olarak uygulanması gerekmektedir.

Diş fırçası kullanımına azı dişlerinin (1,5-3 yaş) çıkması ile başlanmalıdır. 3 yaşından sonra ise okula başlama çağına kadar diş fırçalama aile kontrolünde yapılmalıdır. Çocukların motor fonksiyonları çok gelişmediği için doğru ve yeterli fırçalama yapamayabilirler. Özellikle yemek artıklarının en çok biriktiği bölgeler olan arka bölgeleri iyi fırçalayamadıkları için çürüme bu bölgelerde daha çabuk kendini gösterir. Bu nedenle çocuk dişlerini fırçalarken aile de yardımcı olmalıdır.

DİŞ FIRÇASI SEÇİMİ ve MACUN KULLANIMI

Çocuklar için diş fırçası seçimi yapılırken ağız ve diş yapısına uygun yani küçük başlı ve yumuşak olanlar tercih edilmelidir. Diş fırçasının sert olması çocuğun diş etlerine zarar verebilir.

Macun olarak flor içerikli diş macunlarını tercih etmeliyiz. Yalnız 3 yaşına kadar fırçalama macunsuz yapılmalıdır. Bunun nedeni ise çocuğun macunu yutabilecek olmasıdır.

Günde 2 kez 3’er dakikalık periyotlar halinde dişler fırçalanmalıdır. Diş fırçası hijyen açısından 3-6 ay arasında değiştirilmelidir.

Süt dişlerindeki çürükler dişlerin değişeceği düşünülerek önemsenmeyebilir. Ancak bu doğru değildir. Süt azıların çürümesi sonucu çiğneme sırasında ağrılar, diş şişmesi, ağrılı apseye dönüşebilirler. Erken kaybedilen süt dişleri daimi dişlerin gömülü kalmasına veya dişlerde çapraşıklığa yol açabilirler.

Bu tip sonuçlarla karşılaşmamak için çocuklarda diş fırçalama alışkanlığının yerleşmesi ve çocukların yılda iki defa düzenli olarak diş hekimi kontrolünden geçmesi gerekmektedir.