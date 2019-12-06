Crohn hastasının kaleminden: “Oyunbozan Bağırsak”

Bir bağırsak hastalığı olan Chron’a yakalandıktan sonra kitap yazan Sibel İnan, imza gününde kitabını anlattı

Suadiye Gönüllüevi üyesi ve “Oyunbozan Bağırsak” kitabının yazarı olan Sibel İnan, Mephisto Kitabevi’nde düzenlenen imza gününde Kadıköy’de yakın dostları ve okurlarıyla biraraya geldi.

Sibel İnan, 13 yıl önce Crohn hastalığına yakalandığını ve sağlık alanındaki araştırmalarının bu şekilde başladığını aktardı. Hastalığının nedenini araştıran İnan, Fitoterapi, Aromaterapi ve Beslenme Koçluğu eğitimleri aldığını söyledi. Crohn hastalığının ne olduğunu, belirtilerini ve teşhis sürecini anlatan İnan, yaklaşık bir buçuk yıl hastalığına tanı konulamadığını belirtti. Bunu yanında bütün bağırsak hastalıklarının belirtilerinin hemen hemen birbiriyle aynı olduğunu, bu sebeple tanı koymanın çok zor olduğunu söyledi.

CROHN NEDİR?

Crohn hastalığı, sindirim kanalını tutan kronik inflamatuar (iltihabi) bir hastalık. Karın ağrısı, ishal, ateş, kilo kaybı gibi belirtilerinin olduğunu söyleyen İnan, kolonoskopinin bu süreçte hayati önem taşıdığını vurguladı. Yemek borusuyla anüs kısmında bulunan sindirim sistemindeki bu bağırsak hastalığı, yılda bir ya da iki kez ataklar halinde kendini gösterebiliyor. Tedavi sürecinden bahseden İnan, ameliyata en son noktada yani daralma, tıkanma, delinme gibi durumlarda başvurulduğunu söyledi.

Sibel İnan kendi beslenme alışkanlıklarına da değindi ve önerilerde bulundu. Ayaküstü beslenme alışkanlığımızdan kurtulup düzenli öğünlerle beslenmemiz gerektiğini söyleyen İnan, “Tencere yemeklerine yani anne mutfağına geri dönmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bunun yanında beyaz buğday, rafine şeker ve trans yağlardan kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Özellikle bağırsak hastaları için kemik suyunun öneminden bahseden İnan, kitabında hazırladığı “beslenme sepeti” bölümünde bunları ayrıntılı olarak ele aldığını vurguladı.

DÜNYA CHRON VE KOLİT FARKINDALIK HAFTASI

Sibel İnan, 1-7 Aralık Dünya Chron ve Kolit Farkındalık Haftası’na ithafen önerilerde bulundu. “Bağırsak sağlığına tüm bireylerin çok dikkat etmesi gerekiyor” diyen İnan, özellikle 40 yaş sonrasında mutlaka yılda bir kez Gastroenteroloji bölümüne başvurulması gerektiğinin altını çizdi ve sağlıklı bireylerin 5 yılda bir kolonoskopi yaptırması gerektiğini belirtti.

“Oyunbozan Bağırsak” kitabının, bir bağırsak hastasının kaleminden çıkan ilk ve tek kitap olduğunu belirten İnan, kitabın gelirlerinin Cerrahpaşa Hastanesi’ne bağışlanacağını da söyledi.