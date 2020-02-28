Bizi bu havalar mahvetti

Hava sıcaklıklarındaki ani değişimler, solunum yolu enfeksiyonu ve buna bağlı halsizlikler ve kas ağrılarına neden olabiliyor

Yorgunluk, halsizlik, sürekli uyku hali, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları son zamanlarda en çok şikâyet edilen rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Bu şikâyetler nedeniyle pek çok insan soluğu sağlık kuruluşlarında alıyor. Bu tür rahatsızlıkların nedenini ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nden doktor Cenk Volkan Karalök’e sorduk.

Bu aralar hastalar en çok hangi şikâyetlerle geliyor?

Üst solunum yolu enfeksiyonu ve sonrasında devam eden öksürük, tiroid fonksiyon bozuklukları, mide ve bağırsak rahatsızlıkları en sık görülen şikayetler.

Yataktan kalkmakta zorlanıyoruz, eklemlerimiz ağrıyor, halsizlik hissediyoruz. Bunlar neyin belirtileri? Bizi bu havalar mı mahvetti? Hava değişiklikleri insan bedeni ve sağlığını nasıl etkiliyor?

Ani sıcaklık değişiklikleri ya da gün içinde 15 dereceye varan değişiklikler yaşıyoruz. Üst solunum yolu enfeksiyonu ve buna bağlı halsizlikler ve bakteri, virüs toksinlerinin vücuda dağılmasından kaynaklı kas ağrıları olabiliyor. Romaztizmal hastalıklara bağlı ağrılarda artış ve mide rahatsızlıkları da mevsim değişikliklerinde sık gördüğümüz rahatsızlıklardır.

Halsizliğin başka nedenleri de olabilir mi? Bunlar neler?

Evet. halsizlik yapabilen en sık nedenler anemiler. Özellikle genç kadınlarda demir eksikliği anemisi olabilir. Yine vitamin B12 eksikliği de sık gördüğümüz anemi nedenlerinden. D vitamini eksikliği de genel vücut ağrıları ve iskelet-kas sistemi ağrılarının oluşmasına neden oluyor. Ayrıca vitamin eksiklikleri, tiroid hastalıkları, biabet bozulmuş glukoz toleransı ve insülin direnci gibi şeker metabolizma hastalıkları, hipertansiyon, romatizmal hastalıklar gibi kronik hastalıklarda yoğun halsizlik nedenleri olabilir.

Hava değişimlerini olabildiğince kolay atlatmak için nelere dikkat etmek lazım?

Sıcaklığa uygun ve değişikliklere uygun ve değişikliklere uyarlanabilir giyinmek, düzenli beslenmek, meyve tüketmek, gerekli hallerde vitamin ve bağışıklık sistemini destekleyen ilaçlar almak, hasta bireylerle yakın temastan kaçınmak, kas ağrılarından korunmak için kısa yürüyüşler yapmak, D vitamini düzeyini öğrenip gerektiğinde destek almak uygun olacaktır.