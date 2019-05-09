Belediyeden evde bakım hizmeti

Kadıköy Belediyesi’nin “Hasta Nakil ve Evde Girişimsel Hemşirelik Hizmetleri” Kadıköylülere şifa dağıtmaya devam ediyor

Kadıköy Belediyesi, Kadıköylülere koruyucu sağlık hizmeti vermek için var olan sağlık kurumlarını geliştirmeye ve yeni projeler üretmeye devam ediyor. Deneyimli uzman kadroya ve teknolojik altyapıya sahip olan sağlık merkezleri Kadıköylülerden yoğun ilgi görüyor. İlgi gören koruyucu sağlık hizmetlerden biri de “Hasta Nakil ve Evde Girişimsel Hemşirelik Hizmetleri." Hasta Nakil ve Evde Girişimsel Hemşirelik Hizmetleri Birimi Sorumlu Müdürü Doktor Hasan Cabbar, Kadıköylülerden yoğun ilgi gören hizmetini 24 kişilik bir ekiple vermeye çalıştıklarını belirtiyor.

KADIKÖY’DE İKAMET ETMEK YETERLİ

“Bu hizmetlerden Kadıköy’de oturan 65 yaş üstü kişiler faydalanıyor. Fakat 65 yaşın altında engelli ve muhtaç kişilere de bu hizmeti veriyoruz.” diyen Sorumlu Müdür Hasan Cabbar, şöyle devam ediyor: “Ambulans ile yataktan kalkamayan kişileri evden alıp hastaneye, evden eve ya da resmi dairelere götürüyoruz. Evde girişimsel hemşirelik hizmetinde ise enjeksiyon, kan alımı, pansuman, serum takma, sonda takımı ve değişimi yapılıyor.”

Evde Girişimsel Hemşirelik Hizmeti’nde 6 yıldır görev aldığını dile getiren sağlık teknikeri Aslı Çelik ise şunları söylüyor: “İhtiyacı olan ve evden çıkamayan hastalara özellikle gidiyoruz. Hastaların durumuna göre pansuman ve ilaçlar değişiyor. İlacın dozu ilk randevudan sonra belli oluyor. Randevu bir gün öncesinden alınıyor. Hatta yoğunluk yoksa randevu aynı gün alınıyor, bizler de hasta ve hasta yakınlarına yardımcı oluyoruz. Bizim işimiz sadece pansuman ve enjeksiyon değil, tecrübelerimiz doğrultusunda hasta ve hasta yakınlarına yönlendirme de yapıyoruz. Çözüm odaklı çalışmaya özen gösteriyoruz.”

“İYİLEŞMEZ DENEN YARALAR İYİLEŞİYOR”

Şeker hastalığından dolayı ayak parmağında yara oluşan ve bu nedenle evde hemşirelik hizmetinden yararlana 86 yaşındaki Fevziye Coşkun, düşüncelerini şöyle dile getiriyor: “Pansumana gelen kızlarımızın hepsi çok iyiler. Rahatsız etmeden nazik bir şekilde yaklaşıyorlar. Hepsinden çok memnunum. Kadıköy Belediyesi’ne bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum.”

Annesinin hastanede uzun süre kalmasından dolayı yatak yaraları olduğunu ifade eden Gülcan Öztürk de “Bu durumla evde baş edemedik. Birçok yere başvurduk ama çözüm bulamadık. Kadıköy Belediyesi’nin bu hizmetinden haberdar olduk. 4 aydır bu hizmetten faydalanıyoruz. İyileşmez deniliyordu ama annemin yaralarında iyileşme oldu. Aslı, Derya, Münevver ve Mustafa hemşirelerimize çok teşekkür ediyorum. Çok bilinçli bir şekilde annemin iyileşmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bize pansuman konusunda bilgilendirmede de bulundular. Bu nedenle bu hizmetten çok memnunuz.” diyor.

HİZMETTEN NASIL YARARLANILIR?

Kadıköy Belediyesi’nin 5 tane ambulans ve 3 tane evde girişimsel hemşirelik hizmeti aracı bulunuyor. Ambulansla yapılan nakil hizmeti hafta içi saat 08.00 ile 17.00 saatlerinde ama gerek olduğu takdirde saat 23.00’e kadar, evde girişimsel hemşirelik hizmeti ise hafta içi mesai saatleri arasında veriliyor. 444 01 97 nolu çağrı merkezini arayan Kadıköylüler nakil hizmeti için saat 8.30’dan sonra, evde girişimsel hemşirelik hizmeti için de saat 10.00’dan itibaren randevu alıyorlar. Evde girişimsel hemşirelik hizmetinde haftalık randevu oluşturma sistemi de var. Bunun için hastaların cuma günü aramaları gerekiyor.