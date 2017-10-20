Bebek için eğitim şart!

Kadıköy Belediyesi anne baba adaylarına ve dede ve ninelere verdiği ücretsiz kurslarla gebelik, doğum sonrası ve kuşaklar arası çatışma, çocuk büyütülmesi ile ilgili soru ve sorunlar konusunda yardımcı olmaya devam ediyor

Hamile misiniz? Sizi nasıl bir gebelik süreci bekliyor? Ne yapmalı nasıl hareket etmelisiniz? Bebek nasıl beslenmeli? Torun geliyor, yeni anne baba olacak çocuğunuza nasıl destek olacaksınız? Acil durumlarda torunuzu için neler yapmanız gerekiyor? Bu soruların yanıtları Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nde verilen eğitimlerle yanıtlanıyor.

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nin 2012 yılında vermeye başladığı Gebe Okulu projesi 5 yaşına girdi. Hamile kadınların doğum ile ilgili önyargılarını ve korkularını azaltmak, anne adaylarını bebek bakımı konusunda bilinçlendirmek ve sağlıklı bebekler yetiştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan ve ücretsiz olarak her ay düzenlenen kurslar 5 gün 15 saat sürüyor. Bu 15 saat içinde anne baba adaylarına hamilelik dönemi, doğum, doğum sonrası dönem ve bebek bakımıyla ilgili bilimsel eğitimler veriliyor.

Gebe okuluna sadece gebeler katılmıyor. Projeye 2015’in haziran ayı itibariyle baba adayları da dâhil edildi. 10’ar kişilik gruplar halinde verilen eğitimlerin programı şöyle:

Hamilelikte Sağlık ve Doğum - Doğum Sonrası Kadın Sağlığı

Hamilelik ve Lohusalık Dönemi Beslenme – Anne Sütü

Yenidoğan Bebek Sağlığı, Bakımı ve Beslenmesi (0-31gün)

Bebek Sağlığı, Bakımı ve Beslenmesi (31 gün +) - Bebek ve Çocuklarda Acil Durumlar Hamilelik Sürecinde Psikolojik Değişiklikler - Doğum Sonrası Depresyon - Ebebeynlik Rolü ve İletişim - Yenidoğan Psikolojik Gelişimi

DEDELERE VE NİNELERE KURS

Gebe Okulu programlarında anne ve baba adaylarının en büyük endişelerinden birinin kendi anne babalarıyla yaşayacakları çatışmalar olduğu gözlemlendi. Anne baba adayları çocuklarının bakımı ve beslenmesi ile ilgili konularda kendi anne babaları ile çatışmaktan korkuyordu. Tüm ailenin gerginlikten uzak keyifli bir şekilde ailenin yeni üyesinin karşılanması ve bebeğin gelişimine zarar verecek uygulamalardan kaçınılması amacı ile büyükanne ve büyükbabalar için “Torunumu Beklerken” projesi hayata geçirildi.

Büyükanne büyükbabalık rolü ve kuşak çatışması konuları hakkında bilgi verilen projede bebek bakımında doğru bilinen yanlışlar, bebek ve çocuklarda acil durum uygulamaları da anlatılıyor.

Gebelik Okulu ve Torunumu Beklerken programlarına katılmak için 418 88 30 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırmak yeterli.