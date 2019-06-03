Bayramı kilo almadan geçirmenin yolları

Bayramda diyet yapmak mümkün mü? İşte bayramı sağlıklı geçirmek için dikkat edilecekler

Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi tatlılar ve ısrarlar nedeniyle bayramda diyet yapmak pek mümkün değil. Bayramlarda ailemizle, sevdiklerimizle birlikte bir keyif ve mutluluk hali ile moral depolamak bedene de iyi gelir. Ancak sağlığımız açısından bazı kurallara uymamız gerekir.

“Bayramlarda diyet yapmak mümkün değildir” diyen Batıgöz Sağlık Grubu İç Hastalıkları Uzm. Dr. Ali Kemal Canayak, bayramı sağlıklı geçirme hakkında bilgiler verdi.

Kalp hastalarının yağlı yemeklerden kaçınması gerektiğinin altını çizen Canayak, seker hastalarını tatlı tüketimine karşı uyardı. Canayak, bayramı mutlu ve kila almadan geçirmek için şu önerilerde bulundu:

TATLI YEMEKTEN 2 SAAT SONRA YENMELİ

Bayramın vazgeçilmezi olan şekerleme, çikolata, tatlı ve hamur işi yerken miktar ve çeşit sınırlaması yapılmalıdır. Hepsinden bol miktarda tüketilmemelidir. Tatlılar mümkünse yemeklerden 2-3 saat sonra yenmeli, kan şekerinin aşırı yükselmesi önlenmelidir. Hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Kan şekerini dengelemesi için tatlı ve içeceklere tarçın atılabilir.

ÇAY DEĞİL AYRAN VE MADEN SUYU TÜKETİN

Bir öğünde fazla kalori alınmışsa diğer öğünde bunu telafi ederek kilo almamaya çalışmak gerekir. Bir öğünde tatlı yendiyse diğerinde tatlı yerine meyve yenmelidir.

Bol su içilmeli, şekerli, gazlı, tatlandırıcılı kola, gazoz gibi içeceklerden ve meyve sularından kaçınılmalıdır. Ayran ve maden suyu tercih edilmelidir. Çay ve kahve gibi kafeinli içecekler fazla tüketilmemelidir.