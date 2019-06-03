Haftalık Bağımsız Gazete 03 Haziran 2019
Yazı Dizisi
Nazım Hikmet'ten Kemal Tahir'e
Nazım Hikmet'ten Kemal Tahir'e
Kültür Sanat
İstanbul’a yaz festivalle geliyor
İstanbul’a yaz festivalle geliyor
Yazı Dizisi
DÜNYANIN DÖNGÜSÜ -12 (SON)
DÜNYANIN DÖNGÜSÜ -12 (SON)
Yaşam
Birlikte yaşamak... Peki ama nasıl?
Birlikte yaşamak... Peki ama nasıl?

Bayramı kilo almadan geçirmenin yolları

Bayramda diyet yapmak mümkün mü? İşte bayramı sağlıklı geçirmek için dikkat edilecekler

Bayramı kilo almadan geçirmenin yolları
GazeteKadıköy

Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi tatlılar ve ısrarlar nedeniyle bayramda diyet yapmak pek mümkün değil. Bayramlarda ailemizle, sevdiklerimizle birlikte bir keyif ve mutluluk hali ile moral depolamak bedene de iyi gelir. Ancak sağlığımız açısından bazı kurallara uymamız gerekir.

“Bayramlarda diyet yapmak mümkün değildir” diyen Batıgöz Sağlık Grubu İç Hastalıkları Uzm. Dr. Ali Kemal Canayak, bayramı sağlıklı geçirme hakkında bilgiler verdi.

Kalp hastalarının yağlı yemeklerden kaçınması gerektiğinin altını çizen Canayak, seker hastalarını tatlı tüketimine karşı uyardı. Canayak, bayramı mutlu ve kila almadan geçirmek için şu önerilerde bulundu:

TATLI YEMEKTEN 2 SAAT SONRA YENMELİ

Bayramın vazgeçilmezi olan şekerleme, çikolata, tatlı ve hamur işi yerken miktar ve çeşit sınırlaması yapılmalıdır. Hepsinden bol miktarda tüketilmemelidir. Tatlılar mümkünse yemeklerden 2-3 saat sonra yenmeli, kan şekerinin aşırı yükselmesi önlenmelidir. Hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Kan şekerini dengelemesi için tatlı ve içeceklere tarçın atılabilir.

ÇAY DEĞİL AYRAN VE MADEN SUYU TÜKETİN

Bir öğünde fazla kalori alınmışsa diğer öğünde bunu telafi ederek kilo almamaya çalışmak gerekir. Bir öğünde tatlı yendiyse diğerinde tatlı yerine meyve yenmelidir.

Bol su içilmeli, şekerli, gazlı, tatlandırıcılı kola, gazoz gibi içeceklerden ve meyve sularından kaçınılmalıdır. Ayran ve maden suyu tercih edilmelidir. Çay ve kahve gibi kafeinli içecekler fazla tüketilmemelidir.

Etiketler; #diyet #tatlı #bayram
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.