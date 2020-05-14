“Bağışıklığı güçlendirir, enfeksiyonlara karşı korur”

Sağlıklı büyüme ve gelişim için sütün önemli bir besin olduğuna vurgu yapan Beslenme Uzmanı Evrim Demirel, enfeksiyonlara karşı da koruyucu olduğunu belirtiyor

Bir anda en önemli gündem maddesi haline gelen korona virüsü, yaşantımızı hem sosyal hem ekonomik hem de psikolojik olarak etkilemeyi sürdürüyor. Bilim insanları virüsün yol açtığı hastalığın tedavisinde etkilli olabilecek aşı çalışmalarına devam ederken, uzmanlar da virüsle mücadelede güçlü bağışıklığın önemine dikkat çekiyor. Bu noktadan hareketle 21 Mayıs Dünya Süt Günü dolayısıyla sayfamıza konuk ettiğimiz Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, sağlam bağışıklık için gerekli bir besin olan sütün faydalarını anlattı.

Besin kaynağı olan sütü nasıl tanımlarsınız?

İnsanoğlunun yaşama başlaması ile annenin bebeğini beslediği temel gıda maddesi olarak tanımlayarabiliriz. Tabii sadece insanoğlu değil tüm memeli hayvanların yavrularını beslemek için salgıladığı üründür süt.

İçerisinde yer alan başlıca besinler nelerdir?

Sütün içeriğini protein, yağ, karbonhidrat, su ve mineraller oluşturur. Bu içerikler memeli hayvanın cinsine, beslenme şekline veya mevsimsel farklılıklara göre değişkenlik göstermektedir. Ayrıca sütte lezzet veren moleküller ve vitaminler de vardır. Bu lezzet ve koku hayvanın yediği yemlere ya da otlara göre yine değişkenlik gösterir.

Süt ve süt ürünlerinin içerisinde hangi mineral ve vitaminler vardır?

Süt ve süt ürünleri içinde en çok sağlıklı kemik büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan kalsiyum, fosfor ve magnezyum bulunur. Bu minerallerin dışında az miktarda da olsa A vitamini ve B vitamini bulunmaktadır.

Bu mineral ve vitaminler vücudumuza ne gibi faydalar sağlıyor?

Süt ve süt ürünlerinin içinde bulunan kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein sağlıklı kemik büyümesi ve gelişmesi için gereklidir. Çocukluk dönemi ve yaşam boyunca yeterli süt tüketimi kemiklerin güçlenmesine ve ileriki yaşlarda osteoporoz (kemik erimesi) gibi kemik hastalıklarından korumaya yardımcı olur.

Süt büyüme ve gelişmeyi destekler; hücre ve doku oluşumunda rol oynar. Yaraların çabuk kapanmasına yardımcı olur, beynin gelişiminde ve çalışmasında faydalıdır. Hücreleri onaran ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlayan süt, enfeksiyonlara karşı da koruyucudur.

Sütün içerisindeki kalsiyum ve fosfor miktarı sağlıklı diş gelişimi ve devamlılığı için faydalıdır. İçerisinde fazla miktarda bulunan kazein proteini de asitli yiyecek ve içeceklere maruz kalındığında diş minesinin üzerini ince bir film tabakası gibi sararak diş minesinden kalsiyum ve fosfat kaybını önler.

Günlük olarak sütü ne kadar tüketmeliyiz?

2-3 yaş grubu çocuklar günde iki bardak, 4-8 yaş arası çocuklar iki buçuk bardak, 9 ve üzeri yaş grubundaki çocuklar da üç bardak süt içebilir. Süt hayvansal kaynaklı bir içecek olduğu için gereğinden fazla tüketimi özellikle kilo alımına, dişlerde çürümeye ve demir eksikliğine bağlı kansızlığa sebep olacaktır. Hiçbir yiyeceğin fazla tüketilmemesi gerektiği gibi sütü de yaşın gerektirdiği ölçüde tüketmek gerekir.

“Meyveli” etiketiyle satılan süt ve ürünler sağlık açısından risk oluşturuyor mu?

Her şeyin doğalı sağlıklı olduğu gibi meyveli yoğurt ve sütlerin de doğalını tercih etmek daha sağlıklıdır. Bu tarz ürünler koruyucu madde içeriği açısından risk oluştururken ekstra şeker içermelerine bağlı olarak kilo alımına ve diş çürümelerine sebep olacaktır. Dışarıdan bu ürünleri satın almak yerine meyveyi ayrı, süt ve ürünleri ayrı tüketmeyi tercih etmek veya evde bu ürünleri hazırlamak daha sağlıklı olacaktır.