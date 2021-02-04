Aşılamada sıra 65 yaş üstü vatandaşlarda

Türkiye’de aşılanan kişi sayısı 2 milyon 375 bini geçti ve şu anda 75 yaş üstü vatandaşlar aşılanıyor. Bu hafta içerisinde 65 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlanması planlanıyor

Türkiye’nin Çin’in Sinovac şirketinden aldığı aşıların ilk dozu 13 Ocak’ta Türkiye’ye getirilmiş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk aşıyı olmuştu. Aşı tedariği konusunda dünya genelinde tartışmalar devam ederken, 25 Ocak’ta da 6 buçuk milyon dozluk ikinci grup aşılar da gelir gelmez, sırayla vatandaşlara uygulanmaya başlandı.

Şu anda Türkiye’de Covid-19 aşısı olan kişi sayısı 2 milyon 375 bini geçmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığına göre ilk etapta 50 milyon doz aşının getirilmesi planlanıyor.

Aşılama, en başta açıklandığı gibi sıralamaya göre yapılıyor. İlk olarak sağlık çalışanları aşılanmış, daha sonra sırasıyla 90 yaş üstü ve 85 yaş üstü vatandaşlar, aşılarını olmaya başlamıştı. 19 Ocak’ta da huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar, oradaki personeller için aşılama gerçekleştirildi. Şu anda 75 yaş üstü vatandaşlar aşılanıyor. Bu hafta içerisinde 65 ve 70 yaş üstü vatandaşların da aşılanmasına başlanacak.

Yaş sırasına göre aşılama devam ederken hastanede çalışan sağlık çalışanlarının yanı sıra 21 Ocak’ta da eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinden talep edenler aşılarının ilk dozlarını oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla, yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurmuştu. Bu nedenle öğretmenler de şubat ayı içerisinde aşılanacaklar.

SIRALAMA NASIL DEVAM EDİYOR?

İkinci aşamada ise öncelikli sektörler aşı olacak. Bakanlıklar, kritik görevlerdeki kişiler, cezaevleri, eğitim, gıda gibi sektörlerde çalışanların aşılanmasına geçilecek ve 50 yaş üstüne kadar vatandaşlar bu grupta aşılanacak.

Üçüncü aşamada ise kronik hastalığı olan kişilere öncelik tanınacak, ardından yaşlara göre aşılama yaygınlaştırılacak. Dördüncü aşamada ise geriye kalanlar, yaşlarına göre aşılanacak.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, aralık başında günlük Covid-19 vaka sayısı 33 bini geçerken, tedbirlerle birlikte bu sayı ocak başında 12 bine kadar düştü. 25 Ocak’ta 5 bin 642’ye kadar inen sayı bir anda 7 binin üstüne çıkarken, 2 Şubat itibariyle günlük vaka sayıları 7 bin civarında kalmaya devam ediyor.

ÖNCE KAYIT SONRA AŞI

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde resmi sitesinde, “8 Adımda Nasıl Aşı Olurum?” başlığı altında bir bilgilendirme şeması yayınladı. Bakanlık, aşılanan kişi sayısının anlık takip edilebildiği Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu da oluşturdu. Platformda ülke genelinde toplam aşılanan kişi sayısı canlı olarak takip edilebiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesinde yayınlanan Covid-19 aşılama süreci şu şekilde;