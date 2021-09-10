Aşılamada Kadıköy birinci sırada

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Kadıköy, yüzde 85 aşılama oranı ile 39 ilçe arasında ilk sırada yer aldı. Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda gösterdikleri duyarlılık için Kadıköylülere teşekkür etti.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, pandemi ile mücadelede en etkili yöntem olan aşılamada Kadıköy, İstanbul’daki 39 ilçe arasında ilk sırada yer aldı. Kadıköy, COVİD-19’dan hastaneye yatışları ve ölüm oranlarını oldukça düşüren aşılamada yüzde 85 aşılama oranına sahip ilçe oldu.

İSTANBUL’U GEÇTİ

Kadıköy, yüzde 85’lik aşılama oranı ile İstanbul’u da geride bıraktı. İstanbul'da ilk doz aşılanma oranları yüzde 70'in üzerinde. Çift doz aşılamada ise yüzde 60'ları geçti. İstanbul'da çift doz aşısını tamamlayan grup yüzde 91 ile 65 yaş üstü kesim. 15-39 yaş grubunun ise henüz yüzde 61'i ilk doz aşısını yapmış durumda.

TÜRKİYE ORTALAMASININ DA ÜZERİNDE

Kadıköy, yüzde 85 aşılama oranı ile Türkiye ortalamasını da geçti. Türkiye’de toplam 98 milyon 828 bin 646 doz aşı yapıldı. 50 milyon 324 bin kişi en az bir doz aşı olurken, 38 milyon 978 bin 541 kişi de iki doz aşı oldu. Tek doz aşı olanların nüfusa oranı yüzde 60.5, tüm aşılarını olanların nüfusa oranı ise yüzde 46.9 olarak gerçekleşti.

İLÇE İLÇE AŞILAMA ORANLARI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün verilerine göre hedeflenen nüfusa göre aşı olan kişi oranı şu şekilde: Kadıköy yüzde 85, Beşiktaş yüzde 84, Bakırköy yüzde 82, Adalar yüzde 80, Çatalca yüzde 78, Maltepe yüzde 78, Sarıyer yüzde 78, Şişli yüzde 78, Kartal yüzde 76, Şile yüzde 76, Ataşehir yüzde 75, Silivri yüzde 75, Üsküdar yüzde 75, Beykoz yüzde 75, Büyükçekmece yüzde 74, Beylikdüzü yüzde 74, Eyüpsultan yüzde 73, Bayrampaşa yüzde 73, Tuzla yüzde 73, Kağıthane yüzde 73, Çekmeköy yüzde 72, Avcılar yüzde 71, Küçükçekmece yüzde 71, Ümraniye yüzde 71, Pendik yüzde 71, Bahçelievler yüzde 70, Beyoğlu yüzde 70, Güngören yüzde 70, Gaziosmanpaşa yüzde 68, Sancaktepe yüzde 68, Zeytinburnu yüzde 67, Fatih yüzde 67, Esenyurt yüzde 66, Başakşehir yüzde 64, Esenler yüzde 64, Bağcılar yüzde 64, Arnavutköy yüzde 62, Sultangazi yüzde 62, Sultanbeyli yüzde 61.

İstanbul’daki aşılama durumu hakkında açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: “Şu anda bizim gözlemlerimiz ve bilim dünyasının da ispatladığı şey şu: Aşı olduğunuz zaman ölüm riskiniz 10'da 9 azalıyor. Yoğun bakıma düşme oranları da azalıyor. Eğer başka bir hastalığınız yok ise, yoğun bakımdaki yaş ortalaması da çok düşmüyor. Şu an İstanbul'da yoğun bakımda yatan hastalarımızın, aşı olanların ki bunlar esasına bir süre önce aşılanmış ama 3. dozlarını ihmal etmiş ya da tek doz aşılı yani eksik aşılı hastalarımız, yaş ortalaması 78. Ancak hiç aşılanmamış olduğunda yoğun bakım hastalarında yaş 55'e düşüyor. Yani siz yandaş hastalığınız da olsa, aşıyla esasında büyük orada korunuyorsunuz. Ama aşısızsanız, genç de olsanız, başka hastalığınız olmasa da yoğun bakıma girip çok büyük risklerle karşılaşıyorsunuz."

BAŞKAN’DAN TEŞEKKÜR

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise konuyla ilgili twitter hesabından şu ifadelere yer verdi: “Teşekkürler Kadıköy. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıkladığı aşılama verilerine göre İstanbul genelinde aşılanma oranın en yüksek olduğu ilçe olduk. Göstermiş oldukları sorumlu tavır için tüm komşularımıza teşekkür ederiz.”