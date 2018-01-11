Alzheimer’dan korunabilir miyiz?

Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi “Alzheimer Hastalığından Korunma Yöntemleri” konulu seminer düzenledi

Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi, Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şubesi ile birlikte “Alzheimer Hastalığından Korunma Yöntemleri” konulu seminer düzenledi. Maltepe Üniversitesi Nöroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Çınar’ın katılımı ile gerçekleşen seminer 9 Ocak Salı günü Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi’nin ev sahipliğinde yapıldı

47 MİLYON ALZHEIMER HASTASI VAR

Alzheimer’ın, geri dönüşümsüz, ilerleyici, yıkıcı, tahribat edici bir hastalık olduğunu fakat korunma yöntemleri uygulandığında bu hastalığın gelişme riskinin azaldığını söyleyen Nilgün Çınar, “Alzheimer hastalığı yakın zamandaki şeyleri unutmayla başlıyor, hastalık ilerledikçe konuşma, algılama, hesap yapma, yargılama, planlama yapma bozuluyor. Alzheimer dünyanın en çok korkulan en popüler hastalığı haline geldi. Dünyada şu an yaklaşık 47 milyon Alzheimer hastası var, 2030’da bu rakamın 76 milyona, 2050’de 135 milyona çıkması bekleniyor. Türkiye’de ise nüfusun yüzde 8,7’ sine denk gelen yaklaşık 600 bin Alzheimer hastası var, bu hızla giderse 2050 yılında Türkiye, Çin, Hindistan ve Meksika’dan sonra dünyada en çok Alzheimer hastası bulunan 4. ülke olacak.” dedi. Alzheimer hastalığının aynı yaş gruplarındaki diğer hastalıklara göre daha çok hastane yatış süresi, daha çok sağlık hizmeti gerektirdiği için daha çok maliyetli olduğunu söyleyen Nilgün Çınar, “Alzheimer çok nadiren genetik bir hastalıktır, genellikle erken yaşta görülen Alzheimer genetiğe bağlıdır. Gençlerde görülen unutkanlığın nedeni ruhsal problemler ve beslenme alışkanlığıdır. Alzheimer hastalığının teşhisini, polikliniklerimizde uyguladığımız nöropsikolojik ve bir takım laboratuar testleriyle koyuyoruz. Bu testlerde hastanın dikkatine, konuşmasına, yakın hafızasına, uzak hafızasına, muhakeme ve planlama yapabilmesine bakıyoruz.” şeklinde konuştu.

“AKDENİZ DİYETİ” AZALTIYOR

Fiziksel aktiviteler, sosyal ilişkiler, sağlıklı beslenme, zihinsel aktiviteler, kaliteli uyku ve stresle baş etmenin Alzheimer hastalığından korunma yöntemleri olduğunu belirten Nilgün Çınar, “Haftada en az 3 gün egzersiz yapın, sosyal aktivitelerinizi arttırın, sosyal kulüplere üye olun, nefret duygusundan uzak durun. Günümüzde modern batı diyetinin hâkim olmasıyla birlikte Alzheimer hastalığının oluşumunda birtakım rafine şekerleri, alkol, doymuş yağ oranı yüksek olan besinlerin alınması rol oynuyor. Bol sebze meyve, kepekli tahıllar, bakliyat, daha az süt ürünleri ve az miktarda et içeren Akdeniz Diyeti Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltıyor çünkü Akdeniz Diyeti yüksek antioksidan içeriği sayesinde beyni korur, içindeki maddeler, vitaminler ve doymamış yağlar beyin için zararlı şeyleri azaltır. Doymuş yağ, fast food ürünler gibi trans yağ içeren gıdalardan uzak durun” dedi. Alzheimer hastalığının en önemli bulgusunun ‘unutkanlık’ olduğunu belirten Çınar, “Alzheimer hastalığı sinsi bir unutkanlıkla başlar onun için yaşlılıktaki unutkanlığa dikkat edilmeli. Erken tanı hastalığın ilerlemesini yavaşlatma, hasta yakınının üzerindeki yükü azaltma, hastanın yaşam kalitesini arttırmak açısından önemlidir. Alzheimer hastalarına bakım desteği hem hastalar hem yakınları için önemli bir konudur. Tüm bu zorluklarda hem Alzheimer Derneği Kadıköy Şubesi hem de Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi, Alzheimer hasta ve yakınlarının yanındadır.” şeklinde konuştu.

Alzheimer hasta ve yakınlarının ilgi gösterdiği seminer soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.