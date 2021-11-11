18 yaş üstüne 3. doz aşı başladı

Yaklaşık iki yıldır süren pandemi ile mücadelede en etkili yöntem olarak kabul edilen aşılamada üçüncü doza geçildi

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun 10 Kasım’daki toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşların 11 Kasım'dan itibaren hatırlatma dozu aşılarını yaptırabileceğini söyledi.

KİMLER 3. DOZ AŞI OLACAK?

Bilim Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada 3. doz aşıya dair şu detaylar yer alıyor: “Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası alınan kararları şöyle sıraladı:

1. Vaka sayılarının yaş dağılımı ile vefatların yaş dağılımları dikkate alındığında son 1 ay içindeki vakaların yüzde 15’i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdan oluşuyor. Ancak, vefatların yüzde 84,8’i 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdır. Büyüklerimizi koruma zorunluluğumuz halen devam ediyor. Gençler hastalığı daha hafif geçirseler de virüsü hastalığı ağır geçirebilecek kişilere taşıyabilmektedir. Ayrıca aşıların temel koruyucu etkisi, hastaneye yatışların ve ölümlerin engellenmesindedir. Büyüklerimizi korumak için gençlerimizin tedbirlere uyması hayati önem taşımaktadır.

2. Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan Hatırlatma Dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren (11 Kasım) mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir.

3. Yerli aşımız Turkovac da gündemimizdeki önemli bir konuydu. Daha önce sizleri kendi aşımızı kullanıma alabilmek için gönüllü olmaya davet etmiş ve 3 bin gönüllü ile yerli aşımızın seri üretime geçebileceğini ifade etmiştim. Gönüllü olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ederek bugün itibariyle 2 bin gönüllü sayısına ulaşmış bulunduğumuzu müjdelemek isterim. Halen 1.000 gönüllüye ihtiyaç var. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Bu gücü hayata geçirmek için 18-59 yaş arası 2 doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşlarımızı hatırlatma dozu için Turkovac gönüllüsü olmaya davet ediyorum.

4. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Okul çağındaki çocuklarımızın vakalar içindeki oranının azalıyor olması salgının seyrini olumlu etkileyebilecektir.

5. Günlük vaka sayılarının hızlı tırmanışlar göstermemesi sağlık tesislerinin yükünün kontrol edilebilir kalmasını sağlamaktadır. Hastanelerimizde servis ve yoğun bakım yatak doluluk oranlarının kontrollü seyri önemli bir güvencedir.

3. DOZ AŞI ETKİYİ ARTIRIYOR

Biontech tarafından yapılan ve 16 yaşın üzerindeki 10 bin kişinin dahil olduğu araştırmada üçüncü doz korona virüsü aşısının semptomatik vakalara karşı yüzde 95.6 oranında koruma sağladığı ortaya çıktı. Araştırmaya katılan gönüllülerin ortalama olarak ikinci dozdan 11 ay sonra aşı oldukları belirtilirken, katılımcıların yaş ortalaması ise 53 olarak kayıtlara geçti. Grubun yaklaşık üçte birinin 65 yaşın üzerinde olduğu belirtildi. Üçüncü doz korona virüsü aşısının her yaş grubu insanda tutarlı sonuçlar verdiği de şirketler tarafından açıklandı.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

COVID-19 aşı randevusu almak için ALO 182 ya da MHRS'yi kullanabilirsiniz. ALO 182'yi aradığınızda telefon görüşmesiyle aşı randevusu oluşturmanız mümkün. Diğer yandan MHRS üzerinden COVID-19 aşı randevusu almak için T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılması gerekiyor. MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.