Zabıta memurluğundan yazarlığa

Kadıköy Belediyesi’nde 32 yıldır zabıta memurluğu yapan, Aliye Nurşen Alıç, “MERDÜM” adlı ilk kitabıyla Haydarpaşa Kitap Günleri’ndeydi

Kadıköy Kitap Günleri’nin bireysel yazar konuklarından biri de, çiçeği burnunda yazar Aliye Nurşen Alıç’tı. 32 yıldır Kadıköy Belediyesi’nde zabıta memurluğu yapan Alıç, Kitap Günleri’nde “MERDÜM” adlı ilk kitabıyla katıldı. Kitabını çıkartalı henüz iki hafta olan Alıç, zabıtalıktan yazarlığa uzanan hikâyesini Gazete Kadıköy’e anlattı.

YAZMAYA ÇOCUKKEN BAŞLAMIŞ

Alıç, yazmaya daha ilkokulda küçük bir kız çocuğuyken günlük tutarak başlamış. “İlkokuldan beri günlük tutma alışkanlığım var. Bu günlüklerimde sadece anılarımı değil hayatın içinde beni etkileyen imgeleri olayları uzun uzun anlattım. Yazdıkça yaşadım. Yaşadıkça yazdım” diyen Alıç, yazılarının daha çok insan ve insan sevgisi üzerine olduğunu belirtiyor.

“İLHAM OLMAK İSTEDİM”

Yazdığı bu yazıların epeyce birikmesi sonucunda, çevresinin de verdiği güçle bu yazıları kitaplaştırmaya karar veren Alıç, kitap çıkarmaktaki amacını şöyle anlatıyor: “Birçok sıfatım var mesela biri işim. Zabıta memuruyum. Onun dışında anneyim. Artık bir yazarımda… Bu sıfatlarımıza katmamız gereken şeyler var. Sürekli bu sıfatları besleyerek geliştirmeliyiz. Her zaman kendimizi yenileyerek, bu yenilikleri yaşamımıza aktarmamız lazım. İnsanın yolculuğu öğrenimi öğretimi bitmez. Ben de bu düşüncemle insanlara ilham olmak istedim.”

“ZABITALIK YAZARLIĞIMI BESLİYOR”

Standa gelenlerin zabıta memuru olduğunu öğrendikten sonra şaşırdıklarını belirten Alıç, mesleğinin yazarlığını beslediğini şu sözlerle anlatıyor: “Çoğu arkadaşım aslında zabıta memurluğunu bana pek yakıştırmazlar. Bu mesleğin insanı olmadığımı söylerler. Benim mesleğe girişim mecburi bir giriş oldu biraz. Ama girdikten sonra çok sevdim. Çünkü insanlarla iletişim halindeyim. Zaten insanları izlemeyi gözlemeyi çok seviyorum. Benim konum insan. Bu anlamda bir yazar olarak da mesleğimden besleniyorum diyebilirim”

“HAYDARPAŞA ÇOK ÖZEL”

Haydarpaşa Kitap Günleri’nin kitabı çıkardıktan sonra katıldığı ilk etkinlik olduğunu söyleyen Alıç, etkinlikle ilgili “Kadıköy bilinç düzeyi olarak çok yüksek seviyede. Bu sebepten Kadıköy’de yaşadığım için çok mutluyum. Bu etkinliğinde Kadıköy’de gerçekleşmesi çok anlamlı. Haydarpaşa Garı’nı çocukluğumdan beri birilerini yolcu ettiğim ayrılıklar yaşadığım, askere hüzünlü bir gar olarak hatırlıyorum. Buraya gelince onlar tekrar canlandı benim gözümde. O duyguları sanki tekrar tekrar yaşadım. Haydarpaşa Garı özel bir yer. Taş bir binanın içinde olmaktansa, açık havada olmak ayrı bir güzellik. Bunun dışında, Kitap Günleri vesilesiyle, tarihiyle ve mimarisiyle çok önemli bir yeri tanımış oluyor insanlar.”

PAYLAŞMAKTAN ÇEKİNMEYİN

“MERDÜM” kitabını seri halinde devam ettirmeye düşündüğünü, ikincisi ve üçüncüsünü çıkarmaya hazırlandığını söyleyen Alıç, insanların hangi meslekten olursa olsun, hangi günlük tempoda olursa olsun yazmaktan vazgeçmemelerini ve yazdıklarını paylaşmamaktan çekinmemeleri gerektiğini düşünüyor.