“Zabel” oyunu Kadıköy’de sahnelenecek!

Ermeni yazar Zabel Yesayan’ın hayatını anlatan “Zabel” oyunu bir buçuk senenin ardından yeniden seyirci ile buluşuyor

Ermeni yazar Zabel Yesayan’ın hayatı tekrar tiyatro sahnesinde. bgst Tiyatro’nun 2017’den beri sahnelediği “Zabel” oyunu, salgın sebebiyle bir buçuk senedir oynanamıyordu. Eylül ayı ile birlikte oyun, hem Kemerburgaz’da hem de Kadıköy’de seyircisi ile buluşacak. Oyun, 15 Eylül Çarşamba 21.00’de DOTormanda’da; 26 Eylül Pazar 21.00’de Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da sahnelenecek.

bgst Tiyatro, oyunun önemini şöyle açıklıyor: “7 Kadın, Bir Kadın Uyanıyor, Otobüs gibi oyunlarımız ile şimdiye kadar pek çok kadının hikâyesini anlattık. Kimi zaman dinlediğimiz bir hikâyeden esinlendik, kimi zaman okuduğumuz bir gazete haberinden ya da yanıbaşımızdaki bir arkadaşımızın sesinden… Bu defa bize çok da uzak olmayan bir geçmişte yaşamış bir kadının hayat öyküsü yol gösterdi bize. Zabel Yesayan’ın hatıraları, romanları, makaleleri bugüne yazılmış mektuplar gibi... Şimdi, Zabel'in sesine kulak verelim birlikte.”

Aysel Yıldırım ve Duygu Dalyanoğlu’nun kaleme aldığı oyun, Aysel Yıldırım, Duygu Dalyanoğlu, Elif Karaman, Maral Çankaya, Nihal Albayrak ve Zeynep Okan tarafından oynanıyor. Biletleri tiyatrolar.com.tr’den alabilirsiniz.

ZABEL YESAYAN KİMDİR?

Zabel Yesayan, 4 Şubat 1878’de Üsküdar'da doğan Ermeni bir aydın, yazar. Üsküdar Surp Haç Tıbrevank İlkokulu’nda okuyan Yesayan, üniversite eğitimi için Paris'e gitti ve Sorbonne Üniversitesi’nde edebiyat ve felsefe eğitimi aldı. Osmanlı’da üniversite eğitimi alan ilk Ermeni kadınlardan biridir.

Ermenice yazan ilk kadın romancı olarak bilinen Sırpuhi Düsap, Zabel Yesayan’a edebiyat dünyasında kadınları defne yapraklı taçların değil dikenlerin beklediğini söylemiş ve şöyle demişti: “Bir erkek vasat bir yazar olabilir, ama bir kadın asla." Yesayan, vasat bir yazar olmamak için sürekli kendini geliştirdi ve birçok eser kaleme aldı, eserleri ile kadının toplumdaki yerini çokça sorguladı. Yıkıntılar Arasında, Sürgün Ruhum, Son Kadeh, Meliha Nuri Hanım kitapları, Aras Yayıncılık tarafından Türkçe’ye çevrilen eserleridir. Ermenice daha birçok eseri bulunan Yesayan’ın hayatı sürgünde son buldu ancak ne zaman ve nerede öldüğü bilinmiyor.

Kaynak: https://catlakzemin.com/4-subat-1878-zabel-yesayan-dogdu/