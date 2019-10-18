Haftalık Bağımsız Gazete 18 Ekim 2019
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Zabel, Moda Sahnesi’ne geliyor

Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun yeni oyunu “Zabel”, Osmanlı’nın son döneminde yaşamış olan kadın yazar Zabel Yeseyan’ın hayatını sahneye taşıyor

Zabel, Moda Sahnesi’ne geliyor
GazeteKadıköy

 Pek çok zorluk ve baskıyla karşılaşmasına rağmen yılmadan çalışan, üreten ve aktivist bir duruş sergileyen Zabel Yeseyan’ın hayatı günümüz için bir kılavuz olma niteliği taşıyor. 

Özellikle kadınların toplum içindeki yerine dikkat çeken ve bu konuda bir farkındalık yaratmaya çalışan oyun, toplumun birçok kesimi için cesaret ve birliktelik yaratabilecek ögeleri içinde barındırıyor. Bunu yaparken tarihten bir kesiti önümüze sererek, seyirciyi hikâyenin içine çekiyor. 

Zabel, 21 Ekim Pazartesi Moda Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

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