Yolcu Tiyatro’dan yeni oyun

Geçen sezon “Joko’nun Doğum Günü” adlı oyunuyla 13 dalda ödül alan Yolcu Tiyatro’nun yeni oyunu “Kürklü Venüs” 18 Aralık Pazartesi Baba Sahne’de izleyiciyle buluştu.

David IVES’ın yazdığı, Şafak Özen’in çevirdiği ve dramaturgisini yaptığı Kürklü Venüs’ün yönetmenliğini Ersin Umut Güler yapıyor. Pervin Bağdat ve Ersin Umut Güler’in oynadığı oyunun Dekor-Işık Tasarımı Cem Yılmazer’e, Kostüm Tasarımı Özlem Kaya’ya, Ses-Efekt Tasarımı ve Müzikleri Tufan Dağtekin’e ait.

Sacher Masoch’un Kürklü Venüs adlı romanını sahneye uyarlayan yazar-yönetmen Thomas Novachek, oyundaki Vanda Dunayev rolü için aradığı kadın oyuncuyu bulamamıştır. Seçmeler bitip herkes gittikten sonra Vanda Jordan adında esrarengiz bir oyuncu tiyatro salonuna gelir. Binlerce yıllık kadın-erkek ilişkisi üzerinden toplumsal cinsiyet meselesine, bireyin arzularının karanlık taraflarına ve insan doğasının sınırlarına doğru bir yolculuk başlar.

Büyülü bir atmosfer içinde, oyun içinde oyun kurgusu ile yazılmış ve sürpriz finali ile dikkat çeken Kürklü Venüs’te oyuncular farklı karakterleri oynayarak rolden role girerler. Bu karakter değişimleri onları yüzleşilmesi gereken pek çok soruyla karşı karşıya bırakacaktır.

Yolcu Tiyatro, yeni oyununu seyirciyle 30 Aralık 20.30’da Oyun Atölyesi’nde yeniden buluşturacak.