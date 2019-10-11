Yolcu Tiyatro “Kapıların Dışında”

Yolcu Tiyatro, en önemli savaş karşıtı eserlerden biri olan “Kapıların Dışında”yı, dijital görüntü teknolojisini kullanarak sahneliyor

"Sen. Makine başındaki adam ve atölyedeki. Sana yarın su boruları ve vanalar yerine

çelik miğferler ve makineli tüfekler yapmanı emrederlerse, yapılacak bir tek şey var:

HAYIR de!...

Sen. Tezgahı ardındaki kız ve bürodaki kız. Sana yarın bomba doldurmanı ve keskin

nişancı tüfekler için hedef dürbünleri monte etmeni emrederlerse,

yapacağın bir tek şey var:

HAYIR de!...

Sen. Fabrika sahibi. Sana yarın pudra ve kakao yerine barut satmanı emrederlerse,

yapacağın bir tek şey var:

HAYIR de!..."

Yolcu Tiyatro, Wolfgang Borchert’in savaş karşıtı “Kapıların Dışında” adlı eserini, dijital görüntü teknolojisini kullanarak sahneliyor. Oyunun prömiyeri 7 Ekim Çarşamba akşam Moda Sahne’de yapıldı.

Animasyonlarla oyuncuların iç içe geçtiği, dijital teknolojinin kullanıldığı oyunda savaşın birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkisi anlatılıyor.

Wolfgang Borchert’in yazıp Behçet Necatigil’in çevirdiği oyunu Ersin Umut Güler yönetiyor. Cenk Dost Verdi, Pervin Bağdat, Burak Üzen, Emre C. Sancar’ın oynadığı oyunun animasyon, ses tasarımı ve post prodüksiyonu Tufan Dağtekin, kostüm tasarımı Özlem Kaya, ışık tasarımı Servet Ergün tarafından yapıldı.

Tiyatro tarihinin en güçlü savaş karşıtı oyunlarından biri olan “Kapıların Dışında” 12 Ekim’de Sahne Pulcherie ve 21 Ekim’de Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.