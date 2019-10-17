Yoğurtçu’da yeni sanat evi

Yoğurtçu Parkı Caddesi’nde açılan Nina Sanat Stüdyosu, sergi ve etkinlik projeleriyle kolektif çalışmalar yapmayı hedefliyor

Kadıköy son yıllarda sanat evlerinin, galerilerin, atölye ve stüdyoların kurulduğu başlıca bir semt haline geldi. Rasimpaşa ve Moda’da açılan mekanlarla birlikte sanatseverlerin Kadıköy ile bağı farklı bir noktaya taşınıyor.

Sanat mekanlarının açıldığı bir başka nokta da Yoğurtçu Caddesi. Dilan Üşenmez’in kurduğu Nina Sanat Stüdyosu da bu mekanlardan biri. Bu yeni sanat mekanı İstanbul’da rağbet gören sanat rotalarının dışında, Kadıköy Yoğurtçu Parkı’na komşu özelliğiyle de iddialı bir konumda.

KOLEKTİF ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan Kadıköylü sanatçı Dilan Üşenmez, stüdyosunda disiplinler arası birçok sanatçıyı biraraya toplamayı hedefliyor. Kadıköy’ün genç sanatçıların yaşadığı bir semt olduğunu söyleyen Üşenmez, “Burada hiçbir sınır olmamasına özen gösteriyorum. Demek istediğim özgür, kolektif, bağımsız, ve politik işler gerçekleştirmek istiyorum. Bu arzuyla stüdyoyu kurdum. Karma sergiler , kişisel sergiler, performans sanatları gibi bir çok çalışma alanını birarada ele alacağız.” diyor.

Yoğurtçu Parkı’nın buluşmaların, konserlerin, forumların, tartışmaların yapıldığı politik ve kültürel bir mekân olduğunu ifade eden Üşenmez, sokakla fiziksel bir bağ kurmak istediğini de ekliyor.

AÇILIŞ “İLK KEZ” SERGİSİYLE

Nina Sanat Stüdyosu ilk sergisine geçtiğimiz ağustos ayında ev sahipliği yaptı. “İlk Kez” adını taşıyan sergide; Ada Güreli, Burka Bayram, Ethem Onur Bilgiç, Eser Tuncer, Erdem Yıldız, Furkan Nuka Birgün, Selin Çınar, Sayna Soleimanpour, Kağan Bağcı, Thinking Eye - Cesxc, Yiğit Şişmanoğlu, Zeynel Öztürk’ün eserleri yer aldı.