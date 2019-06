Yıldızlar altında tiyatro keyfi başlıyor

17. Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali başlıyor. Tiyatro severler sezonda izleyemedikleri oyunları Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda izleyebilecek

Kadıköy Belediyesi’nin 17 yıldır kesintisiz düzenlediği tiyatro festivali 1 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro‘ da düzelenlenen festival kapsamında 14 oyun seyirciyle buluşacak.

İki hafta sürecek festivalde tüm oyunlar saat 21.00’de başlayacak ve ücretsiz sahnelenecek.

Oyunların davetiyeleri her oyunun etkinlik günü saat 14.00-18.30 arası Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Süreyya Operası ve Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi gişelerinden alınabilecek.

Tiyatro Festivali’nin açılışı, Hakan Altıner’in yönettiği, Altan Gördüm, Deniz Türkali, Özdemir Çiftçioğlu, Damla Cercisoğlu, Gökmen Kasabalı, Berkay Şengil, Sadi Özen’in oynadığı “Çiçekçi Sokağı Cinayeti” ile başlıyor.

Festivalde sahnelenecek oyunlar şöyle:

1 Temmuz Pazartesi

Çiçekçi Sokağı Cinayeti / Kedi Sahne Sanatları

20. yüzyılın başında, İstanbul’da, Çiçekçi Sokağı’nda “faili meçhul” bir cinayet işlenir. Kosta Kortidis’in yazdığı Çiçekçi Sokağı Cinayeti, işte bu tozlu dosyanın kapağını açar ve çok farklı bir aşk/intikam/ihtiras öyküsünü anlatır. Kadına uygulanan cinsel şiddetin ve sonuçlarının anlatıldığı oyun bir anlamda zamansız ve evrensel. Olayın kahramanları; güzelliği dillere destan Despina, bir kötülük makinesi Periklis, dönemin ünlü tefecisi Şık Manol, her devrin adamı meyhaneci Zafiris ve herşeyin tanığı Muhtar Türkan...

2 Temmuz Salı

Açık Aile / Tiyatro Yeniden

Kapitalizmi ve modern toplumu, “Başımız dimdik yürüyoruz; çünkü boğazımıza kadar bok içindeyiz,” saptamasıyla tanımlayan Nobel Edebiyat Ödüllü İtalyan oyuncu, yönetmen - yazar Dario Fo ve birlikte birçok oyunu yazıp oynadıkları Franca Rame’nin “Açık Aile” adlı oyunu eprimiş evlilik kurumuyla birlikte yeni bir biçim alan kadın-erkek ilişkilerini masaya yatırıyor. Kadın-erkek arasındaki eşitsizliğin kaynaklarını acımasız bir mizah diliyle sahnede didik didik ediyor.

3 Temmuz Çarşamba

Tamamla Bizi Ey Aşk /Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Ali Poyrazoğlu’nun kitabından yola çıkarak yazdığı “Tamamla Bizi Ey Aşk” tökezlemiş gönül ilişkilerinin, düzeltilip yerli yerine oturtulmasının yöntemleri üstüne interaktif bir güldürü. Oyunda terapi yapılan bir çift üzerinden seyircilere bu işin sırları açılıyor, terapi yöntemlerini sergiliyor. “Tamamla Bizi Ey Aşk” dünyanın en tehlikeli konusu “Aşk” üstüne seyirciyle birlikte düşünüyor.

4 Temmuz Perşembe

Komik Gazino / Metin Zakoğlu Tiyatrosu

Metin Zakoğlu'ndan alternatif bir konser... İçinden komik hikâyelerin geçtiği Metin Zakoğlu konserine beş kişilik bir orkestra eşlik ediyor. Bildik şarkılara bambaşka bir yorum katan bu orkestrada Zakoğlu söylediği şarkılara seyircileri eşlik ettirirken anlattıklarıyla güldürmeye de devam ediyor. Yaklaşık üç saat süren Komik Gazino’da 80’ler, 90’lar ve 2000’lere uzanan bir repertuar var.

5 Temmuz Cuma

Nereden Nereye / Sgm Sahne Gösteri Müzik Yapım

Yakın geçmişimizi şekillendiren olayları şiirle, edebiyatla, müzikle, görüntülerle canlı bir belgesel tadında sahneye taşıyan Enver Aysever ve Gündoğarken, benzeri gerçekleştirilmemiş bir sahne gösterisiyle seyirci karşısına çıkıyor. Gündoğarken grubunun 35. yılında, aklımıza kazınmış şarkıları ile eğlenceli bir müzikli gösteri izleyicileri bekliyor. Dünden bugüne 'nereden nereye' geldiğimizin canlı şahitleri anlatıyor.

6 Temmuz 2019 Cumartesi

Kader Can /Bam Tiyatro

“Babalar ölür, sonra çocukları…

Bulut ölür, yağmur olur, insan ölür, toprak olur, rüzgar eser, kaya olur…

Bundan da çok güzel rap olur.”

Kader Can’ın 12 aylık askerlik hikayesi, biraz öncesi, biraz da sonrası…

Kendi kabuğuyla geçen bir ömür, koşullar, yollar, postallar ve annesi…

Biraz savaş, biraz aşk, tek nefes, tek perde, Kader Can’ın hikayesi kılçıksız sahnede.

7 Temmuz Pazar

Merhaba / Dostlar Tiyatrosu

İlk kez geçtiğimiz Eylül ayında New York’ta sergilenen oyun, Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nâzım Hikmet ve William Shakespeare’in yapıtlarından oluşuyor.

Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği oyunda, tek kişilik oyunların ustası olan ve bu yıl 60. sanat yılını kutlayan duayen sanatçıyı izleyeceğiz. Müzikli bir gösteri olan Merhaba’da Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan’ın besteleri piyano ve bas klarnet eşliğinde seslendirilecek.

8 Temmuz Pazartesi

Şen Makas/ Tiyatro Kare

Şen Makas, seyircinin cinayeti interaktif katılımla çözdüğü bir komedidir. Bir kuaför dükkanında geçen oyunun birinci perdesinde sahne arkasında bir cinayet işlenir.

Oyuna dahil edilen polisler, seyircinin katılımıyla oyunun bazı sahnelerini tekrar oynatarak, ipuçlarını araştırırlar. Seyirci şüpheli oyunculara bazı sorular sorar ve cep telefonunda bir uygulamaya girerek katili seçer. Katil kim seçilirse, oyunun finali ona göre değiştirilir. Her oyuncunun katil seçilmesi için gerekçeler vardır.

9 Temmuz Salı

Hakikat, Elbet Bir Gün / Tiyatro D22

“Deli dediğin gerçeği çalınandır”

Berkay Ateş’e 25.Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü kazandıran “Hakikat, Elbet Bir Gün” , bütün normallerin değiştiği, değerlerin alt üst olduğu ‘uzak’ bir ülkede, hepimizin cebinden çıkması muhtemel o son mektubun şarkılarla beraber anlatılan, etkileyici hikayesi.

Uzak olmayan bir distopya.

10 Temmuz Çarşamba

Üçü Bir Arada /İstanbul Halk Tiyatrosu

"Erkek dünyasının kale direkleri arasına gizlenmiş sırları!

Bir erkekte aşk acısı kaç gün sürer?

Yılbaşı gecesi mecburen tanıştığınız komşunuz sizinle intihar etmek isterse...

Üçü Bir Arada; kadınlar eşitlik ararken aslında erkeklerin de 1-0 galip başlamadığı hayatla maçımızı ve okulda, işte, kavgada, yatakta; girdiği her maçta skordan skora koşmak zorunda bırakılan erkekliğin türlü hallerini anlatıyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe

Rivayet Radyosu/

Rivayet Radyosu yayına başladı!

Mert Fırat edebiyatımızın değerli yazarı Sabahattin Ali'nin öykülerini seslendiriyor.

Fırat’ın Sabahattin Ali'nin hikayeler okuyacağı okuma tiyatrosunda Korhan Futacı ve orkestrası müzikleriyle sahnede olacak. İzleyiciyi yıldızlar altında içinden müzik geçen öykülerle buluşturan tiyatroda kontrobasda Apostrolos Siderisde, bariton saksafon, davul ve zillerde Barış Ertürk ve Berkan Tilavel yer alıyor.

12 Temmuz Cuma

Teftişör / Tiyatro Adam

Gogol’ün “Müfettiş” adlı eserinden uyarlanan, distopik bir komedya olan oyunda geri kalmış distopya ülkesinin ‘Başı’ ve ‘Makamları’, kimliği gizli bir ‘Teftişör’ün kente geldiği istihbaratıyla sarsılırlar ve bir otelde konakladığını öğrendikleri bu adamı her şeyin yolunda gittiğine inandırmak için harekâta geçerler. Peki acaba; Gogol Search’de bile var olmayan bu adam, gerçekten üst düzey bir ‘Teftişör’müdür, yoksa sıradan bir ademoğlu mu? Kim bilir? Gogol bilir.

13 Temmuz Cumartesi

Yalnızlar Kulubü / B Planı & Toy

“Her şeyden çok sıkıldın. Hiçbir şeye yeterince dürüst olamıyorsun. Aynaya bakıyorsun, gördüğün tek şey yapayalnız bir sen. Yaşamanın anlamını kaybettin. Yaşamın hiçbir amacı yok senin için. İşte; “Hayat ritmini bul” seni bekliyor o zaman. Ya da hayatına ritim mi katman gerek? On hafta. Haftada iki dersten toplam yirmi ders. Sonra her şey çok daha güzel olacak.” “Yalnızlar Kulübü”, bir kişisel gelişim kursunun on haftalık serüvenini mercek altına alıyor.

14 Temmuz Pazar

Tırnak İçinde Hizmetçiler / Tiyatro Hemhâl

Günümüz dünyasında geçen özgün bir oyun olan “Tırnak İçinde Hizmetçiler” merkezine bir evdeki iki ‘hizmetçi’yi alır.

Bu iki kadın kim olduklarını bilemeyecek hale geldikleri bir oyunu sürdürmeye devam ederken, kaçmak istedikleri kendileri ile yüzleşmek zorunda kalırlar. Bu yüzleşmeye sebep veren belirsizliğin içinde tek sığınakları oyun oynamaya devam etmektir.