‘Yaz’ın Sergisi Karikatür Evi’nde!

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin 2016-2017 sezonunda gerçekleştirdiği sergilerden derlenen Yaz Sergisi açıldı

Karikatür Evi Yaz Sergisi, 16 Haziran’da kendi mekânında açıldı. Bütün yaz açık kalacak sergide, yıl boyunca Karikatür Evi’nde açılmış olan çeşitli sergilerden derlenen karikatürler bulunuyor. Bunlar arasında Cumhuriyet Sergisi, Basın Hak ve Özgürlükleri Sergisi, Mor Çatı Vakfı’nın 8 Mart Sergisi ve 1 Mayıs Karikatürleri Sergisi gibi ses getirmiş pek çok sergi var. 37 farklı eserin yer aldığı sergi her yaşa hitap ediyor. Bütün yaz gezilebilecek sergi 15 Eylül tarihine kadar açık kalacak.

Sergiyi gezenlerle konuştuk. Sergideki karikatürleri çok beğendiğini söyleyen Ayşe Aydın, “İlk defa geliyorum ve gayet güzel buldum. İlk başta Cumhuriyet karikatürleri çok ilgimi çekti. Özellikle Atatürk karikatürleri beni çok etkiledi. Son Emir karikatürü favorim şu anda. Çok hoş bir yer. Karikatür seviyoruz. Böyle sergilerin çokça olmasından yanayız.’’ dedi.



Karikatürist Akdağ Saydut ise şunları söyledi: “Sanatçı sergilerinin şöyle bir artı yönü var. Çocuklar fazla teknik bilemezler ve olan tekniklerini geliştirmek için ise belirli bir yaşa gelmeleri gerekir. Çocuklar farklı açıdan düşünen farklı sanatçıların eserlerini gördükleri zaman onlardan ilham alıp kendi çalışmalarına başlayabilir, onları örnek alabilirler. Karikatür atölyelerinde asıl amaç çocuğun zihninin yaratıcı bir şekilde açılmasını ve tek yönde düşünmemesini sağlamak. Tek bir şeye bağlı kalmayıp farklı şeyler göstermektir.” dedi.