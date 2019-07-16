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Yaz gecesi korku filmi!

Heyecanla beklenen filmleri sinemaseverlerle buluşturan İKSV Galaları Temmuz’da, uzun zamandır çekilen en şaşırtıcı korku filmlerinden birini sunuyor: Midsommar / Ritüel...

Yaz gecesi korku filmi!
Gazete Kadıköy

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından DHL sponsorluğunda gerçekleştirilen İKSV Galaları’nda tüyler ürpertici bir film var: İlk filmi Hereditary / Ayin ile son yılların en tartışılan filmlerinden birine imza atan Ari Aster’in yeni filmi Midsommar / Ritüel, vizyona girişinden önce, Kadıköy'de gösterilecek.

İzleyiciyi bir gündüz kâbusunun içine hapseden Midsommar / Ritüel, İsveç'te bir köyde yaz gündönümü şenliklerine katılan genç bir çiftin, pagan bir tarikatın 90 yılda bir yapılan gizli ayininin ortasına düşmelerini anlatıyor. Uzun zamandır çekilen en şaşırtıcı korku filmlerinden Midsommar / Ritüel parlak ışık, yumuşak görüntüler ve pastel renklerle çekilmiş huzursuz edici sahnelerin yer aldığı aydınlık, gün ışığında geçen, sıradışı bir gerilim. Başrollerde Lady Macbeth ile yıldızı parlayan Florence Pugh’a Jack Reynor (Macbeth, Sing Street, On the Basis of Sex) ve Will Poulter (The Maze Runner, The Revenant, Black Mirror: Bandersnatch) eşlik ediyor.

Sinemaseverler, Türkiye’de 26 Temmuz’da vizyona girecek olan Midsommar / Ritüel’i, DHL sponsorluğunda gerçekleştirilen İKSV Galaları kapsamında 17 Temmuz’da saat 21.30'da Kadıköy Sineması’nda izleyebilecekler.

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